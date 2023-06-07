【還原真相】谷婭溦茶記打燈拍試食片　被內地網民負評Vivan反擊

▲ 歌手谷婭溦（Vivan）反擊網民。

歌手谷婭溦（Vivan）不時於小紅書分享在香港的生活，她最近於茶餐廳打燈拍片時被責罵，並要求關掉打光燈。

谷婭溦分享影片後被內地網民批評，她其後反擊並還原真相。

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谷婭溦打燈拍片被罵

谷婭溦最近到小紅書大熱的香港茶餐廳，打算拍攝試食片並跟粉絲分享，不過當她進食至一半時，一名身穿黑色服裝的男子以粗口責罵她：「打佢XXXX咩！」

谷婭溦當時正拍片介紹茶記食物，餐廳職員詢問她：「麻煩你可唔可以熄咗佢？」她向助手說︰「熄咗佢啦！熄咗佢啦！你好好同我講嘢冇問題，但係你服務態度真係太差喇！嗰個人講粗口喎，佢鬧人喎！」

雖然餐廳職員有跟谷婭溦道歉，但她仍很生氣並謂︰「態度很差。」她又提醒內地旅客︰「請你們一定要保持好的心態，不然真的很容易發脾氣。因為可能香港的茶餐廳文化，態度真的不是那麼好。」

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內地網民給負評

內地網民看過影片後都紛紛發表不同意見，有網民認為：「餐廳應該多謝她，為餐廳宣傳呢！」、「吃飯還在打燈很騷擾呢！」、「把其他食客都拍到片內，尊重嗎？」、「我會很介意入鏡！」、「拍片前有問過餐廳嗎？」

谷婭溦反擊網民

谷婭溦其後反擊道：「香港茶餐廳嘅文化？翠華、太興，包括本地嘅地道茶餐廳都冇咁差啦！我開燈完全係對住我自己，擺得非常低！」

她續說：「首先是個正常人應該能看得懂，很明顯是因為態度差罵人先，所以我才會說你們的伙計罵人、態度差，你好好跟我說完全沒有問題！你在這裡居心叵測的說這麼多你目的又何在呢？在我遭受這麼差的態度下我有一昧去踩低這間餐廳嗎？沒有吧，還是照事實去說，沒有因為他們的態度影響我對食物的判斷力。說出來的目的是希望內地過來旅遊的朋友不要因為遇到同樣的事情影響了自己的心情。做人還是客觀一點。」

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