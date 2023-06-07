【打擊騙案】警方「金盾」行動拘捕21人　受害人總損失金額逾600萬

▲ 警方於6月6至7日展開代號「金盾」的拘捕行動，以涉嫌「串謀詐騙」罪拘捕18男3女。（黃傑偉攝）

警方於昨日（6日）及今日（7日）展開代號「金盾」的拘捕行動，以涉嫌「串謀詐騙」罪拘捕18男3女，年齡介乎18至61歲，涉及總損失金額超過300萬，潛在受害人數多達6,000人。

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警方東九龍總區重案組第三隊總督察許諾指，警方調查發現有詐騙集團假冒銀行給財務公司以cold call形式向市民推銷貸款，以低利率欺騙市民參與借貸計劃，但要先交出保證金，當保證金到手後便失去聯絡，最終貸款沒有兌現。事件中受害人損失由3000至30萬元不等。

東九龍情報組接手後經深入調查，發現借貸集團由黑幫操控，並租用尖沙咀一商廈2000呎單位作為行動基地，集團成員以密集式cold call 向市民打出詐騙電話。警方於本月6至7日搗破詐騙集團尖沙咀行動基地，並於全港多處拘捕21名主腦及骨幹成員，調查發現詐騙集團最少牽涉24宗低息貸款騙案，受害人損失超過300萬元。行動中檢獲大批受害人名單，包括姓名、電話及地址，共牽涉約6000名潛在受害人。

東九龍重案組第3A隊高級督察李嘉偉指，行動中警方以串謀詐騙共拘捕18男3女，年齡介乎18至61歲，被捕人有黑社會背景。檢取證物包括一批手機、借貸文件及載有6000名潛在受害人名單，及供成員使用電騙講稿。並在主腦單位內檢獲支票簿公司印章及大量貴重財物，包括名貴手袋及3輛名車。

詐騙集團分工仔細，主腦負責租用行動中心，骨幹成員負責管理行動中心及準備講稿於下線成員進行 cold call，最後下線成員向市民推銷詐騙電話。成員會冒充銀行及財務公司職員，向市民推銷低息貸款，並要求市民先交保證金，當保證金到手便失去聯絡，最終市民並未獲得貸款，被捕人現正扣查，拘捕行動仍然持續，警方不排除會有更多人被捕。詐騙集團由去年9月至今年6月運作，最少牽涉224宗低息貸款騙案，受害人年齡33至66歲，損失金額由3000至30萬元不等，總損失超過300萬元。

東九龍總區情報組第一隊主管高級督察謝潔婷指，警方2022年低息貸款騙案共錄得1386宗,損失1.5億元，而今年首季已錄得363宗，較上年同期266中多97宗，損失超過3000萬元。雖然低息貸款騙案非最高損失騙案類型，但受害人遍及不同層面，騙徒規準受害人急於週轉心態，冒充銀行及財務公司職員進行詐騙。市民要留意核實來電者身份，並可透過銀行工會、網頁或電話熱線核實職員身份。而銀行或財務公司不會要求市民將款項匯入第3方戶口，亦不會轉介往律師樓或其他中介公司借貸，亦不會相約到分行以外地方簽合約及會面。市民應揀選信譽良好持牌財務公司及銀行借貸，簽署合約時亦要格外小心。警方重申,串謀詐騙屬嚴重罪行，一經定罪可被判監禁14年。二姐出戶口於他人有機會觸犯洗黑錢罪名一經定罪可被判罰款500萬元及監禁14年。

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記者：黃傑偉