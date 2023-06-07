柯受良次子柯有謙執導《速命道》　劉德華暖心舉動成瘦子學習榜樣

▲ 《速命道》

台灣電影《速命道》由已故「亞洲第一飛人」柯受良次子柯有謙執導，故事延續柯家速度之魂，柯有謙導演更找來瘦子E.SO（本名陳昱榕）、陳嘉樺（Ella）、丁寧、小春（Kenzy）、大淵MUTA，以及親兄柯有倫演出外，更有劉德華、林嘉欣參與特別演出。

瘦子是本身是饒舌歌手，今次《速命道》是他首次登上大銀幕演出，作為飛車電影的男主角，瘦子本以為只集中演飛車戲份，但去到後來與Ella的感情戲卻愈來愈多。

他也笑指談戀愛的部分最難演：「因為自己這一面比較害羞一點，不太喜歡將自己這一面展示給大家看，而且還要在大銀幕上，滿多心理障礙需要克服。」

Ella難忘救難產孕婦戲份

至於Ella在《速命道》首次飾演醫生，在戲中因為她的一句話：「速度可以殺人也可以救人」，改變了瘦子角色「小樂」的想法，決定走出害死哥哥的陰霾，當一個救護員，用技術開救護車去救人。

雖然事前Ella與瘦子不相識，但相處下來大家都感到對方很真誠，亦慢慢培養出拍攝默契。

而Ella最難忘在極速甩尾的車上拯救難產孕婦的戲份，亦令她想起自己生產兒子「勁寶」時的經歷：「真的是拿命在賭」。

瘦子喜與偶像華仔合作



《速命道》講極速駕駛，在現實中Ella自言是「讓人有安全感又放心的安全駕駛者，而且很會找路。」至於在片中狂飛車的瘦子笑指自己是「停車專長的司機」，他說：「我駕駛技術不算太好，我開車很慢。」加上平時都載家人，所以更要呼籲大家開車安全第一。

原來在片中的飛車鏡頭都是特技效果，有方向盤甚至是由紙做成，導演柯有謙會透過耳機告訴瘦子開這麼快時身體的反應，對未開過快車的他與首次參與綠幕拍攝的他，絕對是難忘的經驗。

而在片中特別演出的劉德華（華仔）與瘦子較多戲份，瘦子表示他有同事是華仔的忠實粉絲，所以想華仔拍片快講一句加油就好：「結果他拿了我的手機自拍，又錄了一段很長很長的話給同事，真是很值得學習的一個藝人，讓我滿感動的。」

《速命道》將於6月29日在香港上映。