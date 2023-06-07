【殺校潮救亡】孔教大成小學推私小一及「半留宿式」教學　至今20人報名

▲ 黃大仙孔教學院大成小學至今（7日）接獲約20人報讀私營小一班。（資料圖片）

小一統一派位今日（7日）放榜，有學生向熱門心儀小學叩門，但在縮班殺校潮下，有5間津小今年未獲派學生、不准開辦資助小一班級。當中2校已獲准轉辦私營小一救亡，包括位於「重災區」黃大仙的孔教學院大成小學早前宣布轉型私小策略，校方透露至今共有約20人報讀該校私營小一班，包括2人在今日小一放榜日報名。

大成小學上月初向傳媒表示，將仿傚國際學校上課時間表，改為上午上課、下午進行體育及藝術訓練等；該校禮堂亦正進行工程改建為體育藝術大樓，設游泳池及哥爾夫球練習場等。該校上月底再宣布轉型成為「半留宿式」小學，學校計劃每日由早上7時45分開放至晚上7時，旨在讓學生及家長在時間安排上更具彈性，學生每天最長留校12小時，有更多時間研習學科知識及參與課外活動。

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該校校長袁潘淑嫻最新向本報表示，入讀私小一班的學生學費全免，大部分課外活動亦不收費，自從上月宣布轉型私小，早前透過自行分配學位階段報讀該校、其後遭教育局「遣散」的學生，大部分已重新報名，另吸引到來自英國及尼日利亞的學生，更有學生「跨區」報名，包括居於銅鑼灣的家長為兩名子女分別報讀小一「私家班」及插班入讀小二。臨近小一統一派位放榜日，她指家長查詢亦有增加，小一收生由原先未達16人開班線，至今接獲約20人報名，學校將於新學年開辦1班小一。

袁潘淑嫻坦言，黃大仙區面對人口老化問題，學校未來會拓展他區生源，冀3年內落實全面轉型私小，不會再爭取營辦資助班級，形容轉型私小課程更具彈性，能為不同地區、國籍學生提供「另類選擇」，半留宿式小學亦能夠提供功課輔導及暫託功能等。

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記者：馮琪雅