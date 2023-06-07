【跳動小心心】盧寵茂：中央登記名冊採取自主自願的機制　芷希「小心心」仍在跳動突破歷史

▲ (政府新聞處圖片)

醫務衛生局局長盧寵茂今日到立法會宣傳器官捐贈。盧寵茂於社交平台表示，輪候器官移植的病人面對如同「鐵達尼號」悲劇般的絕境，器官移植就像救生艇一樣，是他們存活的唯一希望，有責任為病人尋求更多器官來續命。

他指，女嬰芷希的個案得到內地和香港醫護團隊以及多個部門的全力支持，才能創造生命奇蹟，讓這顆小心心得以繼續跳動。盧寵茂表示，要讓更多奇跡發生，這有賴社會各界的全力支持。感謝立法會議員積極響應今日推廣活動，以身作則進行登記，並繼續透過社區網絡，在社會共建器官捐贈文化，讓大愛精神不斷傳開。

盧寵茂於活動中表示，器官捐贈名冊其實採取一個自主自願的機制，市民根據自己的意願作登記。雖然它是自主自願，但它有一個很重要的意義，就是通過登記，可以向家人表達自己的意願，讓家人當有需要時，可以通過這個名冊上的登記，知道病人捐出器官的意願。同時，登記名冊亦是一個簽名運動，代表着整個社會，動員一起支持這個有意義的活動。



盧寵茂指，器官捐贈名冊由2009年開始，有4萬5千多人登記，到現在已經有超過35萬7千人登記，超過7倍的增長，顯示大家在香港是支持器官捐贈這個有意義的活動。不過，從另一方面看，以我們7百萬的人口，35萬7千只是佔百分之5，絕對有很大的進步空間。

我們要拍一個跳動的「小心心」。為甚麼呢？因為這個「小心心」，我每次看到人們拿來拍照時，都提醒我們上年12月，一位4個月大的女嬰，就是通過跨境器官互助，第一次的、突破歷史的，通過很多人、很多部門共同努力的一個互助，她的心心仍然在跳動。

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