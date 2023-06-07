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律政司申《願榮光》禁制令包括曲調　有份合唱《願平安》何君堯點回應？

政治 22:10 2023/06/07

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何君堯話，就算連《願平安歸香港》要下架，他都完全接受。(區綽彥攝)

律政司司長日前入稟高等法院申請禁制令，禁止公眾於網上或任何平台廣播或發送等歌曲《願榮光歸香港》，包括其曲調和歌詞。有市民曾「二次創作」，沿用《願榮光》曲調，但改詞，變成撐警及反對示威的《願平安歸香港》，立法會議員何君堯有份合唱。若禁制令生效，《願平安歸香港》有可能都要下架，有份合唱的何君堯怎樣看呢？

何君堯今日就話，有禁制令是好事，就算連《願平安歸香港》都要下架，他都完全接受，他形容對他無損失，最重要是社會有裨益。他認為，《願榮光歸香港》是支持「黑暴」、「好負面」，當時「二次創作」，推出《願平安歸香港》，是希望「撥亂反正」，「沖淡負面」，「難得負面不存在，我們也不用堅持。」他又話，有些人慫恿，說《願榮光》是「香港國歌」，已經嚴重煽動，政府不能不作為。


原來，何君堯又透露，當時一上載《願平安歸香港》的影片，不到24小時，就遭版權持有人投訴，並已下架，因此，現時看到的影片不是他們上載的。

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撰文 : 傳流螢

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