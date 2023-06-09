【防騙滅罪】警方首與女童軍總會合辦「防騙滅罪大使」訓練章 　女童軍冀助加強推展防騙意識

▲ 警務處與香港女童軍總會首次合辦「女童軍防騙滅罪大使」訓練章。(警方提供)

警務處與香港女童軍總會首次合辦「女童軍防騙滅罪大使」訓練章，是警方首次制服團體合作推出訓練章，希望透過是次計劃進一步向青少年推廣防騙滅罪訊息，將來也希望與更多制服團體有類似合作。

計劃由警隊提供訓練內容及培訓導師，再由女童軍領袖負責在女童軍內部進行訓練及考核，及頒發訓練章。目的是提升女童軍的防騙滅罪知識及技能，除了保護自己之外，亦成為「女童軍防騙滅罪大使」，提醒其他人避免成為受害者，甚至誤墜法網。訓練章的內容特別選擇了幾項社會關注的罪行，包括詐騙、毒品和搵快錢陷阱。除介紹罪案趨勢、犯案手法外，亦會分享真實案例及防騙滅罪攻略，並介紹資訊素養及公民責任，希望令「女童軍防騙滅罪大使」成為身邊人的守護天使。

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公共關係部社區關係課警司方可盈指，計劃選擇以詐騙、毒品和「搵快錢」陷阱作為訓練內容，由於詐騙案在去年有27,923宗，佔整體罪案近4成，與前年比較錄得4成半的顯著升幅。而2023年第一季，已經有8,886宗詐騙案，比起去年第一季，上升6成半，故反詐騙工作仍然是警方的重中之重。一些騙案受害人都未成年，例如網購騙案，去年共有125位受害人未成年，最年輕受害人只有12歲，警方希望加強青少年在防騙方面的警覺性。

毒品罪行方面，去年嚴重毒品罪行被捕的10至20歲青少年有298人，雖然數字下跌，但仍然有17名13至14歲的學童被毒犯利用犯毒而被捕，年輕人因為被人利用而斷送前途。

香港女童軍總會香港總監李細燕指，女童軍總會都察覺到不同類型的騙案在香港持續攀升，加強防騙意識對任何人都非常重要，因此今次警務處合作，首次設立「女童軍防騙滅罪大使」訓練章計劃，提升女童軍會員對日常防騙滅罪的意識。

第一次舉行的「女童軍防騙滅罪大使」領袖工作坊，將會有約80位領袖參與。完成訓練後，她們將會進一步在隊伍及總會各個層面推廣防騙滅罪的知識，幫助更多社會大眾防止受騙，為維持社會秩序出一分力。

女童軍領袖代表陳可晴亦指，留意到近年來身邊的騙案愈來愈多，手法層出不窮，自己亦曾收過假冒政府機構的騙案電話及短訊，甚至是社交媒體上的求職陷阱，希望參加此工作坊瞭解更多防止騙案的資訊，保障自己及家人之外，亦可以透過作為領袖的身份，將防騙意識推展給自己隊伍的女童軍。從而加強防騙滅罪的宣傳，希望可以為減少社會上的騙案出一分力。

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