【人工智能】恒大推語言學習App　AI聊天機械人改善港式英語及普通話發音

▲ 率領開發團隊的恒大管理科學與資訊管理課程主任胡鎮浩（左），與兩名學生用家。（大學提供圖片）

香港恒生大學借助人工智能引擎和聊天機器人技術，研發兩款語言學習的免費手機應用程式「SpokenBot」及「ReadOutLoud」，提供互動學習和自我改進模式的自學平台，有助學生和市民提升英語及普通話應用的準確度，更可針對港人「港式英語」問題。

兩項應用程式分別獲教育局「質素提升支援計劃」及恒生大學教學發展基金資助開發。其中英語學習應用程式「SpokenBot」，集合練習詞彙、評估詞彙讀音、評估句子讀音3大功能，提供新興科技、數碼化、職場等近100個貼近時事及社會的場景、逾8,000組英文詞彙，並分為高、中、低3組難度，用家可根據能力選擇合適的程度、音速、甚至AI合成語音的口音等。此應用程式亦會每日更新新聞標題，供用家朗讀及學習英語，為國際英語測試IELTS，以及工作等作好準備，用家亦可自訂學習日數，透過聊天機械人自學英語。

另一應用程式「ReadOutLoud」則每日自動從電台及政府新聞網下載新聞內容，並透過仿真AI語音生成技術以普通話或英語讀出相關內容。用家聽畢可透過錄音功能讀出內容，AI引擎會分析其發音，並向用家評分及指出可改善讀音的詞彙。

帶領開發團隊的恒生大學管理科學與資訊管理課程主任胡鎮浩指，項目旨在協助用家改善英語能力，並針對詞彙、句子結構、發音、「港式英語」等問題，「為了令恒生大學的學生更積極和有效練習英語會話，恒生大學大數據智能中心開發互動模式的自學方案，讓用家在不同環境下自助學習，他們亦可透過回饋建議來得到改進。團隊期望日後訂立生成式AI使用指南，連合手機應用程式，自動生成更多有關連的建議供用家參考，進一步提升會話水平。

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責任編輯：馮琪雅