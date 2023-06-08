【機票優惠】香港飛曼谷來回連稅$1,021起　出發日期由即日起至6月30日

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香港航空推出機票優惠，香港飛曼谷來回連稅$1,021起，包1件7kg手提行李，20kg寄艙行李來回連稅$1,441起、30kg寄艙行李+3次免費更改來回連稅$1,571起。出發日期由即日起至6月30日。機票有效期為2至7日。

去程：

HX779 01:05-03:05：6月9,11,12,13,15,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30日

HX761 22:45-00:45+1：6月12,14,20,23,24,26,27,28日

回程：

HX780 02:00-05:40：6月11,18,19,20,21,22,23,27,28,29,30日、7月1,4,5,6,7日

HX762 04:05-07:45：6月11,17,19,20,21,22,23,27,28,29,30日、7月1,2,3,4,5,6,7日

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記者：黃穎津