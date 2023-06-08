【驚爆不倫戀】廣末涼子被揭偷食米芝蓮已婚名廚　網民列兩疑點水洗唔清

▲ 廣末涼子驚爆偷食米芝蓮已婚名廚鳥羽周作。

下月踏入43歲的日本女星廣末涼子昨日（6月7日）驚爆背夫Candle JUNE偷食45歲米芝蓮一星已婚大廚鳥羽周作，繼2014年被爆與合作古裝劇《龍馬傳》的男星佐藤健出軌後，再次陷入不倫戀。

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酒店幽會斷正

據日媒指，二人多次密會斷正。廣末涼子先於5月16日被拍到前往鳥羽周作經營的餐廳，當日她以deep V性感打扮現身，離開時男方體貼送到門口。

而另一晚，她再次到訪其餐廳，男方工作至晚上10時才現身，見面後輕摸女方膊肩道歉，廣末涼子即露出甜笑笑容，又為對方抹汗，二人互動親密猶如情侶，不過兩人各自離去。

直到6月3日，二人在東京一間酒店過夜幽會斷正。廣末涼子於晚上9時半拖住大行李箱先辦理入住手續，與鳥羽周作前後腳達抵。女方於凌晨時份離開，而男方則於早上才退房，並與一名男子同行，有指為了掩人耳目，每次與廣末涼子幽會都有男職員伴隨。

▲ 廣末涼子被爆偷食米芝蓮一星已婚大廚鳥羽周作。

兩疑點水洗唔清

對於驚爆陷不倫戀，雙雙否認傳聞。廣末涼子情緒激動向記者否認，並強調自己是三孩之母，不會出軌兼否認想跟丈夫離婚：「沒有！絕對沒有！我有3個孩子！絕對沒有！」更反問消息從哪裡來：「不要覺得是事實，這很失禮，我是政治家嗎？我是公職人員嗎？我是沒有隱私嗎？」

而鳥羽周作亦否認，稱與對方為朋友關係。

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可是，廣末涼子所屬的經理人公司FLaMme發表道歉聲明，內容提及藝人私事交由本人處理，但對於此風波，會嚴重警告本人要為自己行為承擔起責任。

網民認為有兩疑點令廣末涼子難以洗白，第一，雖然她否認傳聞，但所屬公司卻道歉，而且態度似向爆料媒體「投降」。

第二，如果不是事實真相，理應會採取法律行動反擊，但廣末涼子本人及所屬公司卻未有任何法律行動。

▲ 廣末涼子所屬經理人公司發道歉聲明，內容提及「嚴重警告本人」。

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