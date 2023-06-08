【校園意外】小學籃球架離奇倒塌　11歲學生慘被擊中骨頭外露亡

▲ 內地一間小學的籃球架突然倒塌，擊中一名11歲學生致死。（iStock圖片，示意圖）

近日內地發生一宗校園奪命意外，四川一間小學的籃球架突然倒塌，擊中一名11歲學生，他嚴重受傷，頭骨外露，最終送院搶救仍告不治。

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學生走避不及被壓

綜合內地傳媒報道，事發於6月5日在四川成都的成都高新區錦暉小學，當日下午約2時半，體育館內有不少學生在打球，也有學生在場邊觀看同學打球。不料體育館內籃球架離奇倒下，事出突然，一名坐在附近的11歲男學生走避不及，被倒下的籃球擊中，壓在地上。

有在場家長透露，該名學生被壓後傷勢嚴重，甚至「骨頭都露出來了」，立即被送往醫院搶救。有家長及網民在社交平台留言指，「（學生）很嚴重，頭上打了個洞，架子直接砸在胸腔上，頭骨都出來了」、「幾根頭骨都出來了」。

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籲學校注意施設安全

錦江區教育局於6月6日發出緊急通知，證實該名學生不幸死亡，為預防類似事件發生，將向中小學、幼稚園校園展開檢查工作，全面了解校內的體育、學生活動等設施設備的安全狀況，並呼籲校方針對有安全問題的設施，盡快完成整修工作。

另一方面，有指當時體育館內一名學生攀爬籃球架，致籃球架支臂彎曲而塌下來，終釀成奪命事故。不過，當局現正就事件作進一步調查，具體出事原因有待公布。

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責任編輯︰王明芳