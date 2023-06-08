【棄養八哥】網購八哥BB患病遭棄養　前主人：唔想隻狗死喺屋企

▲ 有八哥幼犬懷疑因病遭到棄養，最終不治身亡。（Facebook LAP (Lifelong Animal Protection Charity) (LAP Cat Centre)）

有八哥幼犬懷疑因病遭到棄養，最終不治身亡。有動物保護組織早前在社交網站上表示，在中心附近發現一隻奄奄一息的八哥BB，而前主人其後竟向職員表示：「唔想隻狗死喺屋企，所以就丟了出街。」

Lifelong Animal Protection Charity最近在中心附近斜坡發現一個寵物袋，內裏有一隻被兩層膠袋包裹的八哥BB。而前狗主其後來到中心，向職員指小狗是從網上購買，懷疑有傳染病，指其患有狗瘟。因求診後2個醫生都表明「無得救」，前狗主疑因「唔想隻狗死喺佢屋企」，將小狗丟棄。

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動保組織隨即將八哥送往24小時獸醫，惟牠體溫僅34度，更懷疑出現腸套疊，賬單估計達45,600至71,300元。惟小狗留醫一日後，最終不治。

組織發言人其後再發文斥責前主人「輕視生命」，在網上購買一個新的家人，強調小動物不是商品，是有血有肉，可以有十多年命，同時亦有感情的生命。發言人續指，小狗經過兩次驗血，也不是其前主人所指有傳染性病毒 ，而前主人沒有自責心，更向職員理直氣壯地表示，「小狗是他在網上買回來，因為看到他不太對路，不想他死在家中……」

發言人重申，市民不應到寵物店購買動物，牠們背後在繁殖場的爸媽或正在籠中受苦，特別是可以用數百元便可以從淘寶買來小動物幼崽：

這些動物被非法運到香港，他們的爸爸媽媽住在什麼樣子的煉獄，大家能夠想像到嗎？

不少網民亦對事件感到憤慨：

好難想像BB既淘寶運送過程經歷左d咩野.....

人係有選擇權買/領養寵物，但寵物冇選擇權揀主人！當你要買既時候就要負責寵物嘅一生無論健康疾病都要不離不棄，唔係就咁樣搵個膠袋裝住佢！

請問 LAP 有無報警？ 這是虐待動物

真係有睇醫生？醫生起碼會叫佢比支針佢

點解，要係咁嘅天氣下，將佢放入一個雙層膠袋再掉佢出街咁樣同殺死佢有咩分別？

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記者：黃穎津