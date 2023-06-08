【兩性關係】結婚3年拖手擁抱次數愈來愈少 港女：以為結婚可以減少孤單感

▲ 《香港愛情故事》劇照

如果以為結婚可以減少孤單感，可能你會感到失望。「以前一個人上班，回家後也是自己一個，自然想有人陪伴自己；後來結了婚，有個人一齊生活，但仍有孤單感覺。」結婚3年的她，承認結婚其中一個原因是希望減少孤單感，現實卻有點不似預期。

「不是說有正常性生活會增加夫妻親密感嗎？我們的關係不算差，一直有固定性生活，但覺得彼此仍有點距離。」她開始體會孤單感並非一紙婚書，以及有最埋身的性器官接觸就會改變。

「最有效克服孤單感的身體接觸不是做愛，而是拖手和擁抱。沒有性意慾的身體接觸，令人更容易體會親密。」我向她強調，性行為不是親密的保證，渴望親密時還要懂得建立親密。

她回想以往拍拖，兩人的拖手時間比現在還多；近來兩個人走在街上，有時會一個在前、一個在後。至於擁抱，除了做愛，想了又想，好像已經沒有……

上次緊緊拖着對方的手逛街是甚麼時候？日常生活中雙方是否經常有擁抱？評估伴侶雙方的身體親密感，以上兩個問題的重要性，不下於性行為的頻率。

人對愛的滿足感覺和記憶不僅來自大腦，還來自皮膚。有記憶功能的皮膚，對身體接觸特別敏感，也會對伴侶的不同接觸作出分辨︰溫柔接觸代表親密和關愛，粗暴接觸代表蔑視與傷害，不接觸代表冷漠及忽略。這些記憶會傳送至大腦，產生並強化親密、平淡、疏遠、冷漠等不同情緒感覺。

張開雙臂互相擁抱，是減少孤單感的其中一個有效方法。溫柔及熱情的擁抱，會令大腦分泌催產素，有人稱之為愛情荷爾蒙。當皮膚體會及記憶關愛和信任，大腦就會產生親密滿足的幸福感。

身體語言比口頭語言更具影響力，所以要表達愛，除了說我愛你，還要用身體去親近你。

原文刊於《晴報》，原題為建立親密感 身體接觸更重要