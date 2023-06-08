【天氣報告】強烈熱帶風暴古超料逐漸增強　本港未來一連9日有驟雨

▲ 強烈熱帶風暴古超料逐漸增強，本港未來一連9日有驟雨。（資料圖片）

天文台表示，位於北部灣附近的季風低壓正為廣東西部帶來驟雨及雷暴。今日（8日）天氣炎熱。短暫時間有陽光，亦有幾陣驟雨，初時局部地區有雷暴。吹輕微至和緩東南風。未來兩三日仍有幾陣驟雨。

在上午10時，強烈熱帶風暴古超集結在馬尼拉以東約1,140公里，預料向西北或西北偏西移動，時速約10公里，橫過菲律賓以東海域，並逐漸增強。

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天文台指，位於北部灣附近的季風低壓會在今日繼續為廣東西部帶來驟雨及雷暴。預料一道低壓槽會在華南北部形成並逐漸向南移動，在接近週末至下週初為廣東沿岸帶來驟雨。此外，熱帶氣旋古超會在未來一兩日橫過菲律賓以東海域並逐漸增強，隨後轉向偏北方向移動，橫過西北太平洋。

根據九天天氣預報，本港未來一連9日有驟雨，市區氣溫維持在約27至32度。

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記者：黃穎津