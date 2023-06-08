【瘋狂行為】女團偶像玩出火逼「粉絲」飲洗潔精　網民圍剿：不顧人命

▲ 女團偶像玩出火逼「粉絲」飲洗潔精，網民圍剿：不顧人命。

近日日本有女團因強迫男粉絲飲洗潔精而引起軒然大波。自2018年成軍的日本地下女子偶像團體PLANCK STARS，一向以作風大膽作招徠，於5月29日官方更於Twitter上傳一段短片，片中可見其中一名女團成員正強迫男粉絲飲洗潔精。影片曝光後，洗潔精製造商即回應這種行為是極其危險；片段其後雖已急速下架，但仍然有大批網民到女團社交平台留言圍剿。

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PLANCK STARS日前在官方社交平台上載了一條短片，並附有字幕寫道「請絕對不要讓客人飲洗潔精」，不過影片中女團行為卻是大唱反調。片中可見，一位情緒十分亢奮的女團成員，原先一開始是把目標放向身穿灰色衣服的大叔粉絲，惟遭拒後，才轉向另一名戴黑框眼鏡的男粉絲入手。

女團成員先把洗潔精倒進玻璃杯，然後再軟硬兼施，將杯子往男粉絲的口裏灌。起初該名男粉絲曾一度推辭，但最後疑經不起女方的盛情，最終屈服飲下那杯「加料飲品」，然後再「9秒9」飛奔到廁所嘔吐。當時現場的女成員及其他人非但未見關心粉絲的安危，反而不斷大笑。

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誤吞洗潔精或致窒息

據日媒報道，洗潔精製造商其後亦就事件作出回應，強調無論是哪一種清潔劑，這種行為也是極其危險，呼籲市民絕對不要模仿，又指誤吞清潔劑後要立刻用水漱口，然後喝一至兩杯水或牛奶，若不幸進入了氣管，有機會引起窒息或吸入性肺炎。

影片下架再發文「道歉」被指沒誠意

影片曝光後，女團的行為引起大批網民圍剿。事後PLANCK STARS的官方社交平台雖把涉事影片急刪，但仍難平眾怒。隨後官方再以倒帶形式，上載眼鏡男粉絲飲洗潔精的影片，並附上「絕對不行」的紅色大字水印，又在帖文內寫道「真的很抱歉，請大家不要模仿」的字眼。不過，有大量網民仍不賣帳，認為官方道歉完全沒有誠意，痛斥「因為害怕而刪貼文，現在又拿此事炒作！？」、「不只是給顧客喝洗潔精的那個女人，團體所有人都不太正常」。

不過，涉事的男粉絲事後卻繼續為偶像說「好話」，指自己當時只是將洗潔精「含在嘴巴」，沒有吞下，也立刻跑去廁所吐掉，只是及後嘴巴亦有許多白色泡沫。他更表示假若身體有異狀，會立刻就醫。

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責任編輯：羅嘉欣