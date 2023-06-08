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【怪獸家長】小朋友球場上嗌交家長互相指罵 足球教練：教家長辛苦過教細路

育兒經 10:33 2023/06/08

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電影《少年足球》劇照

認識幾個開班教授幼童網球入門、足球入門的教練，聽他們呻：「教家長辛苦過教細路」，我覺得好好笑。

「我開班，收據上寫到明準時早上八點鐘上堂，希望大家提早15分鐘到達，換衫、熱身，但係唔少家長，拖住個細路，施施然遲十五分鐘先至到，仲為個仔解畫：佢尋晚夜瞓，所以今朝起唔到身。」教練甲說。

「我見過唔少家長，喺場邊攞住手機係咁拍，拍到忘晒形，衝埋入球場，淨係顧住拍自己個仔，撞到其他細路都唔理。」教練乙說。

童學園
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「你哋呢啲都算小兒科！」教練丙說：「我教足球班，啲小朋友喺球場上追住個波嚟踢嘅時候，少不免會有少少你推我撞，又或者俾人射入一球波，唔忿氣，鬧隊友水皮，唔交波，隊友之間成日互相嗌交，其實好小事，但係有做父母嘅，竟然衝入場指罵對方，對方父母又衝入場，各自維護自己的孩子，互相指罵。我請佢哋出番場邊，父母理直氣壯反罵我：『我有俾學費，就有權入場睇住自己個仔，佢被人蝦，唔通我唔理呀？』成隊訓練班入面，個個都係父母眼中嘅『金叵羅』，點解唔係俾我個仔踢前鋒？點解你教佢嘅時間多過教我個仔？點解唔選我個仔入去最優秀嗰一組？太多點解，有時我真係招架不來，教家長辛苦過教細路。」

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撰文 : 鄭丹瑞

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