【東張西望】街市大嬸拆白衣男「祠堂」後自認KOL　被街坊爆惡行：最鍾意同人嘈 【有片】

近日網上瘋傳一段在元朗大橋街市的影片，在片段中，大嬸在街市推住大量發泡膠箱，然後停下把手推車上的發泡膠箱卸下，可是發泡膠箱彈碰到在旁買菜的白衣男子。

後來，白衣男不滿地稱：「有人企喺度你仲係咁頂埋嚟」，大嬸也不不弱大聲地回應稱：「你企喺度又點啫？你企喺度我唔使整嘢啊？」、「打我吖」。

一輪「對戰」後，大嬸更出狠招一手抓向白衣男下體位置稱：「揸你個春袋」，用一招「拆祠堂」令局勢扭轉。

日前，警員在元朗區拘捕一名68歲本地女子，涉嫌在公眾地方打架。調查仍在進行中，警方不排除有更多人被捕。

《東張西望》就走訪街市，不少街坊也認為大嬸是麻煩人，到底她現時的情況是怎樣呢？

【街市MMA】大嬸白衣男大打出手 肥師奶出絕招「拆祠堂」反敗為勝

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大嬸曾「好有禮貌」？

「一蚊Joe」游莨維訪問大橋街市的男檔主，他認為：「傷害人哋身體係唔得，嘩，呢個好似謀殺一樣，唔得啊」。

有女檔主則指「發泡膠大嬸」是賣魚、賣花膠、賣鹹魚，並已擺檔好多年，指對方是「好好講、好好笑、好有禮貌，唔知做乜呢輪癲咗。」

有一位街坊陳小姐接受《東張》錄音訪問，並說：「聽人講佢喺嗰度開魚檔，佢老公，佢自己就退咗休。」

▲ 女檔主指「發泡膠大嬸」是很有禮貌。（影片截圖）

街坊揭大嬸惡行

陳小姐又直接問菜檔檔主，「點解佢成日喺你後面開檔菜檔，擺哂發泡膠喺度搬嚟搬去，話好多年前有個員工得罪咗佢，從此之後，佢就日日再喺佢後面擺檔。嗰條其實係行人路，唔擺得檔，佢就成日咁樣頂住啲人。」

她續說：「只要你幫趁買菜，佢就會喺你後面將啲發泡膠搬嚟搬去，引到你啲人想發脾氣，佢就最鍾意同人嘈，通常男人同佢嘈多，嗌到成個街市都聽到。」

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大嬸變「生招牌」

大嬸因「偷桃」成名，現時就成為自己檔口的生招牌，她被發現掛著寫有「蔥袋套餐 $20元/份」的字牌，更稱自己是KOL，十分懂得「食住條水」。