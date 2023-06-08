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【上訴終院】涉煽動參與6.4集會鄒幸彤上訴得直　律政司准上訴終院11月聆訊

社會 10:24 2023/06/08

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涉煽動參與6.4集會鄒幸彤上訴得直，律政司准上訴終院11月聆訊（資料圖片））

前支聯會副主席鄒幸彤涉於2021年呼籲市民出席被禁止的6.4集會，被裁定煽惑他人參與未經批准集結罪成，判監15個月。鄒早前就定罪及刑期提出上訴得直，律政司今（8日）向終審法院就申請上訴許可獲批。法官指本案涉及重大而廣泛的議題，聆訊排期於11月22日進行。

律政司提出的法律議題包括，就煽惑他人明知而參與未經批准集結罪，違反《公安條例》第17A(3)(a)及《刑事訴訟程序條例》第101I條，被告能否於抗辯時，爭議警方所發出之禁止公眾集會通知書之合法性，而該命令並已經公眾集會及遊行上訴委員會確認；若被告可爭議有關警方禁令，法院應採取什麼方式考慮有關爭議。

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高院法官早前於判詞指，《公安條例》容許上訴人鄒幸彤於刑事審訊中質疑禁止令的合法性。鄒可挑戰禁止令的合法性。法官裁定警方沒有履行主動責任，在可行情況下容許及便利集會進行，由律政司一方未能確立禁止令的合法性。鄒被控煽動參與被禁止的集會，但若禁止令並非合法發出，即使鄒呼籲他人到維園集會，亦不會違法，故裁定上訴得直。

上訴人鄒幸彤（37歲），早前被裁定1項煽惑他人參與未經批准集結罪成。據了解鄒已就另案服刑完畢，目前只餘涉違《港區國安法》案件仍被還押中。

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記者：梁錦麟

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