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【工業意外】24歲維修員遭升降機門夾頭身亡　家屬質疑公司做法揭黑幕

健康 11:26 2023/06/08

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24歲電梯維修工，維修時遭電梯門夾頭身亡，家屬狠批公司未按規派人。

近日，内地發生一宗升降機維修工死亡意外。安徽合肥一名24歲升降機維修工，於某一小區修理升降機時，遭到升降機門夾頭，當場搶救無效，不幸身亡。

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綜合内地媒體報道，6月4日，該名24歲升降機維修工人，前往某小區進行維修，未料在維修途中，頭部竟遭升降機門夾住，當場立即為他進行搶救，但仍宣告不治。

死者的表姐在接受媒體訪問時指出，死者是城市交通軌道專業出身，擁有特種設備作業人員證書，並且從事升降機維修行業已有4年，具備一定工作經驗，不是新手。她同時亦指控該升降機維修公司，當天只派死者一人到現場進行維修，稱維修升降機這種技術工，按照規定最少要2人一組。

如果有一個同伴一起，是不是事情就不會是這樣的結果。

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對此，涉事小區物業公司工作人員回應表示，公司和家屬正在商討後續處理事宜，警方目前仍在調查事故原因，當地多個部門亦正對於該次事件展開調查。一名居於該小區的居民表示，現時涉事升降機入口已被圍起，有人在一旁放置花束，表示悼念。

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責任編輯：羅嘉欣

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