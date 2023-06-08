【最強繼母】次女大學畢業將踏足社會　楊卓娜：開始一個新嘅里程碑！

▲ 楊卓娜次女Emma剛剛大學畢業，恭喜！

有「最強繼母」之稱的楊卓娜最近有好消息分享，其次女Emma剛剛大學畢業，完成浸會大學的視覺藝術學士課程，即將要踏入人生新階段，十分叻女！

看着女兒一天一天地成長，楊卓娜既開心又感動，她希望Emma可以繼續自我增值。

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楊卓娜送花給次女

楊卓娜於IG分享女兒的畢業照，並特意送上靚靚鮮花祝賀她。她表示：

🎓恭喜Emma家姐 大學畢業🎉🎉🎉

🎉香港又多咗一個社會新人類， 🎉楊氏宿舍 又多咗一個棟樑🤣🤣🤣 🙏 多謝Emily，滂沱大雨，幫我去準備花束，🥰竟驚喜地訂到美麗的荷蘭牡丹，🥰仲有荔枝香味的Garden Rose Ohara，香爆、靚爆全場🤣🙏🙏🙏 # 楊氏宿舍 # 社會棟樑 # 社會新人類 #爸爸媽媽的驕傲

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▲ （FB圖片）

盼次女繼續努力學習

Emma完成大學課程，楊卓娜跟TOPick透露她打算從有關方面發展，至於如何慶祝？她說：「佢而家忙緊畢業展，忙到想同佢飲餐茶，食個飯都唔得！原本想同佢放鬆吓去旅行，但係佢實在太忙，可能要押後很多！」

雖然暫時未能跟Emma慶祝，不過楊卓娜有感而發：「非常開心同感動！二家姐真正能踏足社會，開始一個新嘅里程碑！攞咗一個踏入社會嘅基本入場券，會繼續鼓勵佢努力學習，不斷增值自己！」

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三女之母

現年45歲的楊卓娜於2009年為「廣告燈箱大王」楊志翹誕下女兒楊舒然（豹豹），一躍成為三女之母，皆因楊志翹早年喪妻，遺下兩名女兒舒婷和舒雅，她欣然接受做後母，並教導得三名女兒相親相愛。

記者：梁樂欣

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