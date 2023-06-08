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【台灣旅行】厭世臉肥貓現身捷運站　周末瘋貓祭市集貓奴必去【附地址】

休閒消費 10:46 2023/06/08

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熱門 鑽石山斬人案 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong

3公尺的厭世臉巨貓。(取自瘋貓祭Facebook）

上月台北捷運站出現一隻大肚腩厭世臉巨貓，令市民和遊客瘋狂打卡，此巨貓實為台灣有創意團隊打造的裝置藝術「瘋貓祭」，除了這隻可愛巨貓，並連同以「貓」為主題的周末市集一同展出。

TOPick一分鐘
【TOPick一分鐘】經血透視5種疾病警號　中醫分享3款飲食可緩解經痛

如錯過了5月份的展期，本周六和日（6 月10 至 11日）一陣兩日就會重現台北，如去當地遊行就不要錯過。

此高達3公尺的厭世臉巨貓，又名「橘貓重重」，以超頹Hea爆造型盤坐於捷運站內，成為不少貓奴朝取打卡勝地，上月在台北大安森林公園捷運站展出，旋即被洗版。

肥貓超吸睛。(取自《瘋貓祭Facebook）

本周本「瘋貓祭」再度再來，巨貓將現身捷運大安森林公園嘅陽光大廳，同期並有吉刻市集，有各款伴手禮、美食、香薰、文創藝品攤位，貓奴及文青必啱！

瘋貓祭+吉刻市集

日期：6月10至11日

時間： 11:00-19:00

地點：台北捷信義線大安森林公園站-陽光大廳（室內）

奇妙市集台北場

玩具收藏小舖「奇妙喵喵喵CheeMeow」早前首度進駐台北市集，各式可愛毛孩造型玩具大受歡迎，本周末的「奇妙市集台北場」於心中山線型公園再度展開，粉絲們要留意了。

（取自奇妙喵喵喵Facebook）

日期：6月10日（六）

時間： 14:30-20:30

地點：心中山線型公園（台北市中山區中山北路二段48巷7號）

記者:Eric

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