【台灣旅行】厭世臉肥貓現身捷運站 周末瘋貓祭市集貓奴必去【附地址】
休閒消費 10:46 2023/06/08
上月台北捷運站出現一隻大肚腩厭世臉巨貓，令市民和遊客瘋狂打卡，此巨貓實為台灣有創意團隊打造的裝置藝術「瘋貓祭」，除了這隻可愛巨貓，並連同以「貓」為主題的周末市集一同展出。
如錯過了5月份的展期，本周六和日（6 月10 至 11日）一陣兩日就會重現台北，如去當地遊行就不要錯過。
此高達3公尺的厭世臉巨貓，又名「橘貓重重」，以超頹Hea爆造型盤坐於捷運站內，成為不少貓奴朝取打卡勝地，上月在台北大安森林公園捷運站展出，旋即被洗版。
本周本「瘋貓祭」再度再來，巨貓將現身捷運大安森林公園嘅陽光大廳，同期並有吉刻市集，有各款伴手禮、美食、香薰、文創藝品攤位，貓奴及文青必啱！
瘋貓祭+吉刻市集
日期：6月10至11日
時間： 11:00-19:00
地點：台北捷信義線大安森林公園站-陽光大廳（室內）
奇妙市集台北場
玩具收藏小舖「奇妙喵喵喵CheeMeow」早前首度進駐台北市集，各式可愛毛孩造型玩具大受歡迎，本周末的「奇妙市集台北場」於心中山線型公園再度展開，粉絲們要留意了。
日期：6月10日（六）
時間： 14:30-20:30
地點：心中山線型公園（台北市中山區中山北路二段48巷7號）
記者:Eric