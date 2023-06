【香港小姐】宋宛穎與孖生細妹齊慶生　Sonia五官精緻被網民力推選港姐

▲ 妹妹都好靚!

2021年港姐冠軍宋宛穎(Sabrina)今日(6月8日)24歲生日,日前她與孖生細妹宋宛霖(Sonia)一起慶生,Sabrina更在網上分享多張相片,認真開心。

【香港小姐】宋宛穎出生於選美世家 學霸女神Sabrina精通多種舞蹈【多圖】

姊妹齊慶生

相中可見,兩姊妹以白色打扮為主,化上精緻妝容,大歎美食,又擺出一樣的Pose同表情合照,果然有默契!

Sabrina更以英文留言:「Let the celebrations begin🎊✨🥂finally able to pre-celebrate together🤍happy early 24th bday twin sis love you so much! (慶祝活動開始,終於可以一起提前慶祝,提前祝你24歲生日快樂,我的孖生妹妹,愛你。)」

▲ 兩姊妹齊齊慶生。

妹妹被叫選港姐

兩姊妹樣子出眾,不少網民更大讚Sonia五官精緻,下巴尖尖,鼻高高,應該與家姐一樣去參選港姐,必定得到名銜。

其實Sabrina曾在接受訪問時透露身邊很多朋友都叫她游說孖生細妹參選港姐,但妹妹就不太感興趣,她表示Sonia比較怕醜,兩姊妹是異卵雙生,所以不太似樣。

宋宛穎出身自選美世家,宋母文寶雪是1990年澳門小姐亞軍,兩位堂姨分別是1990年澳門小姐冠軍文雪兒及1994年澳門小姐亞軍文雪婷,兩位堂姐亦於數十年前當選為加拿大小姐和三藩市小姐。

生活富貴

另外,有網民留意到Sabrina的慶生照中,不經意晒出名牌手袋,更發現她與妹妹私下都有不少名牌手袋,包括Hermès Kelly 25、Hermès Constance bag、Chanel Gabrielle bag、Gucci GG Marmont bag、Louis Vuitton Neverfull等,生活富貴。

