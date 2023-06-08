【香港小姐】宋宛穎與孖生細妹齊慶生　Sonia五官精緻被網民力推選港姐

▲ 妹妹都好靚！

2021年港姐冠軍宋宛穎（Sabrina）今日（6月8日）24歲生日，日前她與孖生細妹宋宛霖（Sonia）一起慶生，Sabrina更在網上分享多張相片，認真開心。

【香港小姐】宋宛穎出生於選美世家 學霸女神Sabrina精通多種舞蹈【多圖】

姊妹齊慶生

相中可見，兩姊妹以白色打扮為主，化上精緻妝容，大歎美食，又擺出一樣的Pose同表情合照，果然有默契！

Sabrina更以英文留言：「Let the celebrations begin🎊✨🥂finally able to pre-celebrate together🤍happy early 24th bday twin sis love you so much! （慶祝活動開始，終於可以一起提前慶祝，提前祝你24歲生日快樂，我的孖生妹妹，愛你。）」

▲ 兩姊妹齊齊慶生。

妹妹被叫選港姐

兩姊妹樣子出眾，不少網民更大讚Sonia五官精緻，下巴尖尖，鼻高高，應該與家姐一樣去參選港姐，必定得到名銜。

其實Sabrina曾在接受訪問時透露身邊很多朋友都叫她游說孖生細妹參選港姐，但妹妹就不太感興趣，她表示Sonia比較怕醜，兩姊妹是異卵雙生，所以不太似樣。

宋宛穎出身自選美世家，宋母文寶雪是1990年澳門小姐亞軍，兩位堂姨分別是1990年澳門小姐冠軍文雪兒及1994年澳門小姐亞軍文雪婷，兩位堂姐亦於數十年前當選為加拿大小姐和三藩市小姐。

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生活富貴

另外，有網民留意到Sabrina的慶生照中，不經意晒出名牌手袋，更發現她與妹妹私下都有不少名牌手袋，包括Hermès Kelly 25、Hermès Constance bag、Chanel Gabrielle bag、Gucci GG Marmont bag、Louis Vuitton Neverfull等，生活富貴。

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