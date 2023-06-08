【腸道健康】長期不放屁恐是3大疾病警號　醫生揭2種狀況要就醫

▲ 長期不放屁後果可大可小，醫揭2種情況需盡快就醫

很多人會因為放屁而感到尷尬，但其實放屁本身屬正常生理現象，如果長期不放屁的話，反而需要注意身體是否出問題！台灣就有醫生指出，一個人每天的平均放屁次數介乎5至15次之間，並列出3種可導致人長時間不放屁的情況，其中兩種情況一旦出現，建議盡快就醫。

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台灣重症科醫生黃軒在其Facebook專頁上發文，表示每個人的放屁次數會因生活方式、飲食習慣等而有所不同，亦會受嗆氣食物、消化系統狀態等因素影響。一般而言，正常成年人每天的平均放屁次數為5至15次；而每次放屁所排出的氣體量通常亦很少，大約為10到200毫升，但同樣會受個體差異及飲食因素影響。

他隨後指出，如果發現自己數天甚至數周沒有放屁，並且出現腹脹、消化問題或其他相關症狀，則有可能是以下3種情況所致：

1. 腸道阻塞：指腸道內部或外部的障礙物，包括腫瘤，阻止食物和氣體正常通過。這可能會導致腸胃脹氣、腹痛、嘔吐和其他消化不良症狀。如果長期沒有放屁並出現這些症狀，應該立即就醫。

2. 腸道發炎：某些腸道發炎症疾病如「克隆氏病」和「潰瘍性結腸炎」，可能導致腸道內的發炎和壁厚化，影響腸道運動和氣體排出。這可能導致腸胃不適、便秘、腹脹和減少放屁的情況。

3. 腸道運動失調：腸道運動失調可能導致腸道運動過快或過緩，影響氣體的正常排出。這可能與慢性便秘、腹脹和減少放屁有關。

黃軒建議，如果長期沒有放屁並出現相關症狀，包括肚痛、腹脹、噁心，嘔吐、消化不良，體重下降、便秘，甚至血便、黑便等，便應盡快就醫，進行詳細評估及診斷，並作出必要治療。

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責任編輯：羅嘉欣