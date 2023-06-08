【毛骨悚然】外公骨灰甕壓住陌生女子照片　滿佈詭異經文孫女追尋真相

▲ 外公骨灰甕壓著陌生女子相，相中滿佈詭異泰文經文，家人求真相。

到底是無心之失還是有意為之？近期，一名網民在社交平台分享了一則令人毛骨悚然的怪異事件。當她計劃把外公的骨灰甕移到新的地方安放時，竟發現外公的骨灰甕底下壓著一張年輕女子的大頭照，相片中更滿佈詭異經文。

一名馬來西亞女網友表示︰「我外公已經走了二十多年，骨灰甕一直安放在XX寺。今天幫他和外婆搬新家」，怎料驚見外公骨灰甕下竟藏有一張陌生女子的相片，事主拿著相片問遍親友都對不知道她是誰。全家人都感到怪異︰

毛毛的感覺從頭到腳，從腳上回頭很多輪。

最新影片︰

從事主上載的相片所知，相中女子不論是面容還是衣著打扮，都是一個年輕人，但是事主指照片紙質是屬於舊款照片。

照片的正面寫滿詭異的泰文經文，底面更寫有「梅XX」三字，相信是照片中女子的姓名。事主擔心照片會對自己一家造成影響，希望網友幫忙尋找梅小姐，可以早日知道真相︰

為什麼要選我外公的位？

事件引起網民熱議，網民紛紛留言︰「看著照片都有不舒服的感覺」、「隔住屏幕都不敢注視」、「疑點也太多了吧」。

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責任編輯︰王明芳