【香港小姐】廖慧儀收音咪夾胸前完勝伍韻婷　舊愛輕生被雪一年解凍重投幕前【多圖】

▲ 廖慧儀將收音咪夾胸前，成功搶盡焦點。

J2旅遊飲食節目《趁而家去大馬偷食...譜！》由J2er廖慧儀（Jessica）及伍韻婷（Juliana）主持。

Jessica同Juliana本周繼續以超清涼裝束進行大馬偷食譜之旅，包括炭爐煲仔飯、板麵、雲吞麵、叉燒、福建炒麵及海南茶等，並找來《聲夢傳奇2（馬來西亞）》冠軍Xair，及大馬華裔女演員蕭麗玲擔任嘉賓。

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雞手鴨腳

日前播出的第三集，雙J挑戰高難度學煮炭爐煲仔飯，面對眼前熊熊炭火及炭屎四處亂彈，雙J雖然有點膽怯，更彈開數個身位才敢放下煲仔飯，但總算完成任務，Jessica更忍不住當場感嘆︰「真係用生命去煲呢個煲仔飯。」

前日（6月6日）播出一集，二人將試偷板麵食譜，並貫徹遴迍（音：論盡）本色，先是Jessica不小心拿起了熱到燙手的湯杓，險些釀成「飛杓」事件；接住是Juliana淥菜時被升起的蒸氣焫親手之餘，打雞蛋時又甩手將蛋殼掉進食物內。

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「自製」低胸

Jessica事後受訪時，笑指學煮煲仔飯期間確是「危機四伏」︰「嗰時面前有10幾個燒緊、好高溫嘅炭火爐，啲煙會吹埋塊面度；加上真係好熱，搞到成身都係汗。煮緊嗰陣都有畀啲火屎彈到隻手，加上煮嘅時候要不時要調較唔同火喉，包括要幫個煲換位同埋要加炭，都有唔小心焫親手。」

她又笑指雖然在當地吃盡「邪惡」食物，但每日拍攝完畢均會抽空做gym或游水「還債」。

除了偷食譜，雙J亦會繼續於酒店房試食各式各樣即食宵夜。Jessica將收音咪夾在胸前，重量將衣服拉低，露出事業線，成功搶盡在旁的Juliana鏡。

▲ Jessica將收音咪夾在胸前，相當古惑。

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舊愛疑受情困輕生

下月踏入27歲的廖慧儀（Jessica），於2020年參選《香港小姐競選》時，因火辣形象而獲封「狂野空姐」稱號，經常在社交平台分享做瑜伽靚相派福利，吸引6萬粉絲追隨。

雖然十強止步，但獲TVB賞識簽約為旗下藝人。她出道不久即捲入桃色風波，有指TVB藝人、有「翻版羅仲謙」之稱的孔德賢介入與圈外男友Sam的戀情成為第三者，Sam生前曾公開點名孔德賢，「警告」對方勿撬牆腳：「Stop finding my gf please @danny_hung」

Jessica與Sam分手後，女方曾在網上不開名控訴，指自己的帳戶多次被入侵，甚至被跟蹤、恐嚇、性騷擾以及「日日都玩跳樓」。直到2020年12月，Sam疑為情困輕生，在油麻地渡船街一大廈墮樓身亡。

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被雪一年獲解凍

本獲TVB給予機會上位的Jessica，被大台雪藏並消失於社交網達兩個月。其後重新出發成為瑜伽導師，在上環開設教室開班。

當以為立心離開娛樂圈轉行，去年獲TVB「解凍」轉攻J2台，為節目《港女野人》擔任主持。節目中廖慧儀大晒健康性感，挑戰野外求生、水上極限運動等。

節目播出後網民反應兩極，有人認為廖慧儀對之前的事情漠不關心，甚至直拍她冷血。亦有網民為她抱不平，認為人應該有重生的機會。

今年4月，她在旅遊節目《見步行步 台灣篇》中與幾位「港女野人」何泳芍、胡美貽、陳若思組隊，在香港步行為節目打氣。她以sports bra上陣，坐在單身上微微鳥身，即為炎熱的天氣再度升溫！

Jessica早前還有份參演拍攝《2023香港小姐競選》招募宣傳片，在廣告中大玩瑜伽騷柔軟度，豐滿上圍及腹肌任睇，展示迷人魅力。可見TVB對Jessica十分賞識，不斷給予亮相的機會，看來她真的要好好捉緊機會，不要再行差踏錯吧！

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