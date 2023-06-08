  • 29°C
香港時間 : 2023608日 (週四) 19:24
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 鑽石山斬人案 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【香港小姐】廖慧儀收音咪夾胸前完勝伍韻婷　舊愛輕生被雪一年解凍重投幕前【多圖】

娛樂 17:47 2023/06/08

分享：

分享：

熱門 鑽石山斬人案 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong

廖慧儀將收音咪夾胸前，成功搶盡焦點。

J2旅遊飲食節目《趁而家去大馬偷食...譜！》由J2er廖慧儀（Jessica）及伍韻婷（Juliana）主持。

Jessica同Juliana本周繼續以超清涼裝束進行大馬偷食譜之旅，包括炭爐煲仔飯、板麵、雲吞麵、叉燒、福建炒麵及海南茶等，並找來《聲夢傳奇2（馬來西亞）》冠軍Xair，及大馬華裔女演員蕭麗玲擔任嘉賓。

【香港小姐】廖慧儀中學只愛打波DSE成績欠佳　發憤後終以優異成績考入中大

最新影片推介：陳星妤專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】陳星妤要求對手真摑　Yvette參加港姐為當演員：會證明自己適合這行

雞手鴨腳

日前播出的第三集，雙J挑戰高難度學煮炭爐煲仔飯，面對眼前熊熊炭火及炭屎四處亂彈，雙J雖然有點膽怯，更彈開數個身位才敢放下煲仔飯，但總算完成任務，Jessica更忍不住當場感嘆︰「真係用生命去煲呢個煲仔飯。」

前日（6月6日）播出一集，二人將試偷板麵食譜，並貫徹遴迍（音：論盡）本色，先是Jessica不小心拿起了熱到燙手的湯杓，險些釀成「飛杓」事件；接住是Juliana淥菜時被升起的蒸氣焫親手之餘，打雞蛋時又甩手將蛋殼掉進食物內。

    點擊圖片放大
    +10
    +9

「自製」低胸

Jessica事後受訪時，笑指學煮煲仔飯期間確是「危機四伏」︰「嗰時面前有10幾個燒緊、好高溫嘅炭火爐，啲煙會吹埋塊面度；加上真係好熱，搞到成身都係汗。煮緊嗰陣都有畀啲火屎彈到隻手，加上煮嘅時候要不時要調較唔同火喉，包括要幫個煲換位同埋要加炭，都有唔小心焫親手。」

她又笑指雖然在當地吃盡「邪惡」食物，但每日拍攝完畢均會抽空做gym或游水「還債」。

除了偷食譜，雙J亦會繼續於酒店房試食各式各樣即食宵夜。Jessica將收音咪夾在胸前，重量將衣服拉低，露出事業線，成功搶盡在旁的Juliana鏡。

Jessica將收音咪夾在胸前，相當古惑。

【香港小姐】廖慧儀前度千字遺書曝光　Sam難捨舊情控訴女友背叛自己

舊愛疑受情困輕生

下月踏入27歲的廖慧儀（Jessica），於2020年參選《香港小姐競選》時，因火辣形象而獲封「狂野空姐」稱號，經常在社交平台分享做瑜伽靚相派福利，吸引6萬粉絲追隨。

雖然十強止步，但獲TVB賞識簽約為旗下藝人。她出道不久即捲入桃色風波，有指TVB藝人、有「翻版羅仲謙」之稱的孔德賢介入與圈外男友Sam的戀情成為第三者，Sam生前曾公開點名孔德賢，「警告」對方勿撬牆腳：「Stop finding my gf please @danny_hung」

Jessica與Sam分手後，女方曾在網上不開名控訴，指自己的帳戶多次被入侵，甚至被跟蹤、恐嚇、性騷擾以及「日日都玩跳樓」。直到2020年12月，Sam疑為情困輕生，在油麻地渡船街一大廈墮樓身亡。

    點擊圖片放大
    +32
    +31

被雪一年獲解凍

本獲TVB給予機會上位的Jessica，被大台雪藏並消失於社交網達兩個月。其後重新出發成為瑜伽導師，在上環開設教室開班。

當以為立心離開娛樂圈轉行，去年獲TVB「解凍」轉攻J2台，為節目《港女野人》擔任主持。節目中廖慧儀大晒健康性感，挑戰野外求生、水上極限運動等。

節目播出後網民反應兩極，有人認為廖慧儀對之前的事情漠不關心，甚至直拍她冷血。亦有網民為她抱不平，認為人應該有重生的機會。

今年4月，她在旅遊節目《見步行步 台灣篇》中與幾位「港女野人」何泳芍、胡美貽、陳若思組隊，在香港步行為節目打氣。她以sports bra上陣，坐在單身上微微鳥身，即為炎熱的天氣再度升溫！

Jessica早前還有份參演拍攝《2023香港小姐競選》招募宣傳片，在廣告中大玩瑜伽騷柔軟度，豐滿上圍及腹肌任睇，展示迷人魅力。可見TVB對Jessica十分賞識，不斷給予亮相的機會，看來她真的要好好捉緊機會，不要再行差踏錯吧！

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【我要瞓鬥】J2推出新節目鬥唔瞓60小時　獎金獎品總值超過10萬元
14:04 2023/03/14
【我要瞓鬥】J2推出新節目鬥唔瞓60小時　獎金獎品總值超過10萬元
【香港小姐】廖慧儀比堅尼騷身材　Jessica回復「狂野空姐」本色誘惑上床【多圖】
15:40 2023/04/17
【香港小姐】廖慧儀比堅尼騷身材　Jessica回復「狂野空姐」本色誘惑上床【多圖】
【見步行步】港女野人領軍撐「行發」　陳若思喪行50,000步
13:08 2023/04/18
【見步行步】港女野人領軍撐「行發」　陳若思喪行50,000步
【DSE2023】DSE開考TVB小花齊晒校服照打氣　黃嘉雯軍訓式生活實現讀U夢想
13:22 2023/04/21
【DSE2023】DSE開考TVB小花齊晒校服照打氣　黃嘉雯軍訓式生活實現讀U夢想
【香港小姐】廖慧儀中學只愛打波DSE成績欠佳　發憤後終以優異成績考入中大
16:15 2023/05/19
【香港小姐】廖慧儀中學只愛打波DSE成績欠佳　發憤後終以優異成績考入中大
【趁而家去大馬偷食...譜！】伍韻婷學歷高曾任金融分析師　入行獲C君賞識當主持被讚有料
13:33 2023/05/30
【趁而家去大馬偷食...譜！】伍韻婷學歷高曾任金融分析師　入行獲C君賞識當主持被讚有料

你可能感興趣

【我要瞓鬥】J2推出新節目鬥唔瞓60小時　獎金獎品總值超過10萬元
14:04 2023/03/14
【我要瞓鬥】J2推出新節目鬥唔瞓60小時　獎金獎品總值超過10萬元
【香港小姐】廖慧儀比堅尼騷身材　Jessica回復「狂野空姐」本色誘惑上床【多圖】
15:40 2023/04/17
【香港小姐】廖慧儀比堅尼騷身材　Jessica回復「狂野空姐」本色誘惑上床【多圖】
【見步行步】港女野人領軍撐「行發」　陳若思喪行50,000步
13:08 2023/04/18
【見步行步】港女野人領軍撐「行發」　陳若思喪行50,000步
廖慧儀 娛樂人物職業 演員 香港小姐 娛樂行業 綜藝節目 TVB

最高瀏覽

【大婚之喜】被前財爺梁錦松視為再世恩人 82歲中文教授陳耀南9月結婚
12:47 2023/06/07
【大婚之喜】被前財爺梁錦松視為再世恩人 82歲中文教授陳耀南9月結婚
【主僕情深】印傭帶唐氏少主返鄉照顧　男僱主離世後4年無糧出
17:20 2023/06/07
【主僕情深】印傭帶唐氏少主返鄉照顧　男僱主離世後4年無糧出
【遺產繼承人】兒子過世留45萬存款 7旬母領遺產竟遭銀行以1理由拒絕
10:19 2023/06/07
【遺產繼承人】兒子過世留45萬存款 7旬母領遺產竟遭銀行以1理由拒絕