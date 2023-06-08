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【家居意外】媽媽打掃少看女兒一眼　B女「倒豎葱」掉入水桶溺斃

兒童健康 12:21 2023/06/08

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巴西一名女童頭下腳上掉入水桶溺斃。

家長要時刻看顧好嬰幼兒，否則隨時釀悲劇。巴西日前有名嬰幼兒頭下腳上掉入水桶溺斃，當時女嬰的媽媽忙著打掃家居，視線短暫離開女兒，沒想到回過頭來，看到女兒掉入水桶，事後送院搶救無效身亡。

媽媽打掃無睇實女兒

據英國《鏡報》報道，巴西東北部伯南布哥州城鎮茹皮（Jupi）近日發生女嬰死亡意外，當地警方於周一（5日）針對此案展開調查，當時該名女嬰Perola Isadora Cardoso跟姊姊和媽媽在家中，媽媽忙著打掃清潔，沒有時時刻刻盯緊著女兒，正當媽媽轉身望向女兒時，已發生意外。

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媽媽發現Perola以頭下腳上「倒豎葱」姿勢掉進水桶中後，立即召救護人員，將女兒送往醫院，惜搶救無效，Perola到院後被宣告死亡。從女嬰照片所見，她總是開心微笑著，頭上繫著絲帶，很可愛，目測介乎1歲多至2歲左右。

掉入水桶溺水意外頻生

Perola就讀的托兒所聽到這個消息後非常震驚，並取消了當天的所有日托服務。而茹皮市政府在社交媒體上發表聲明，對Perola的去世表示最深切的遺憾。

事實上，幼兒掉入水桶溺水的意外時有發生。在2021年，巴西有名約11個月大男嬰Joao Miguel掉進水桶後死亡，當時其媽媽暫停拖地去開門，跟姪仔說話，未料在食品儲藏室的兒子掉入水桶溺斃。媽媽發現意外即慌張致電求救，哭著大叫兒子沒有呼吸。

據悉自1984年以來，僅在美國就有超過275名幼兒於水桶中溺水，而溺水意外是5歲以下兒童死亡的主要原因。

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責任編輯︰王明芳

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