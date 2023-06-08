【誤吞異物】2歲男童腹部突然劇痛　求醫揭誤吞7粒磁力珠致腸穿窿

▲ 2歲男童腹部突然劇痛，求醫揭誤吞7粒磁力珠致腸穿窿。

家長要多加留意，避免小朋友誤吞異物。台灣一名2歲男童因腹部突然劇痛，被緊急送往急診室，結果發現男童腸道内有7粒具强力磁性的磁力珠（又稱巴克球），甚至分布在不同腸道，導致腸穿隆，並出現腹膜炎症狀。

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台灣輔大醫院小兒外科暨外傷科主任蔡煥文指出，該名男童被送到急診室時已出現腹膜炎症狀，經照X光檢查後發現，男童腸道内的7粒磁力珠連成一條直線，其中有3粒位於小腸内、4粒在大腸内，磁力珠之間的强力吸引，導致腸扭轉而阻塞，且造成腸壁缺血壞死、穿孔。

最後醫生透過微創手術，成功將7粒磁力珠取出，並一同修復大腸、小腸内的破洞處。該名男童手術後1周順利出院，2周後覆診發現，他的狀況已恢復良好，目前亦可正常進食。

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蔡煥文醫生表示，巴克球、磁力珠等磁性較強的物品會互相吸引，且吸得非常緊，如果不慎吞入則容易造成腸穿孔、腹膜炎等情況，嚴重時還會導致敗血性休克，甚至死亡。同時，若吞入2粒以上磁力珠，自行排出的機率將大幅降低，大多仍需手術介入將其取出。

他又提醒，年紀尚小的孩童經常會將玩具放入口中，過往亦有不少幼童吞下磁力珠的個案，因此家長在選擇玩具時應多加留意，在孩子遊玩時盡量陪伴在身旁，避免悲劇發生。目前各國亦在呼籲嚴禁幼兒玩耍強力磁鐵，若家長發現孩子真的不幸吞嚥，或觀察到出現嘔吐、劇烈腹痛等異常狀況時，應儘快送醫，並將異物取出。

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責任編輯：羅嘉欣