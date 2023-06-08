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【一舞傾城】不滿李婉華批評劇情教壞細路　王晶還擊：有本事教女兒守住處女到40歲

娛樂 12:56 2023/06/08

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王晶跟李婉華隔岸開火。

已移居加拿大的李婉華早前於網台節目《豪華博客》公開批評由王晶執導的《一舞傾城》，指陳星妤所演的KK被迫「賣處」養家劇情教壞細路，惹來王晶於微博反擊，斥李婉華是TVB的「戲屎之王」。

兩人繼續隔空火拼，繼婉華聯同杜挺豪與子博開直播反駁，強調只針對劇情非針對人，直指王晶人身攻擊後。

王晶在昨日（6月6日）再度於微博還擊，對婉華嘲諷說：「那麼有道德就教好你的加拿大女兒，守住處女到40歲」。

【一舞傾城】與王晶隔空開火大爆廿年前冤屈　李婉華無辜變三級片女星向曾志偉求救

對於王晶的言論，李婉華扯火回應！

王晶：給我滾遠點！

王晶於帖文開首表示，不少離開香港去了台灣，英美，加拿大的港人，捨不得在香港的些微知名度，於YouTube開頻道大講香港人香港事，他說「如台灣杜某蕭某，現在又來英國乞兒博，加國屎戲華。」

王晶更直言若那麼不喜歡香港，就滾得遠遠，他寫道：「香港的人和事以及電視都與你無關。前兩天被我噴了，還要自辯『我們國家』什麼什麼，你的國家是加拿大，中國與你無關。」

其後王晶連李婉華的女兒也拖落水，他寫道：「那麼有道德就教好你的加拿大女兒，守住處女到40歲。說什麼很尊重我，誰要你尊重？說白了根本看你這種黃絲不起！給我滾遠點！」

王晶跟女兒王子涵。

直斥王晶言論幼稚

李婉華跟林子博在昨日在網上節目《李咪博咀》回應，當中婉華表示王晶於微博發文作人身攻擊，令人感到匪夷所思，他們只是作為觀眾提出問題，而王晶卻逃避未有回答。

她表示：「你將問題轉移視線，針對我同子博個人，我覺得好奇怪噃，再拿陳年舊事出來講，我跟子博都忘記晒啦，我們拿得起放得低，不會在腦內無限Loop，好似佢咁咩？」

李婉華指，王晶的言論愈來愈過份，所謂的反擊都是「人身攻擊」，子博即說︰「同埋分化﹗」

婉華補充表示：「又話移民的人別再睇香港電視，關你咩事？說一些好似潑婦罵街的說話。」婉華續說他們只是：「其實我們都不想回應他那些不理智、幼稚和人生攻擊的評論，但他這個人實在太過分﹗」

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【一舞傾城】王晶不憤新劇被李婉華大彈　發文嘲指對方過氣：屎戲之王

李婉華：把口可唔可以收吓？

待子博讀出王晶的微博帖文後，婉華即說：「首先我真係好不滿，你話人係乜嘢色，算係咩意思？同埋佢辣咗好多人。」子博稱，移民英國只是為兒女升學，對於被「顏色標籤」感大惑不解，更指王晶的女兒曾赴英留學。

對於女兒無辜被牽連，李婉華續說：「又講我個女﹗佢自己冇女㗎？做乜要話人哋個女？我真係覺得好過份！咁大個人我真係未試過咁嬲，我其實唔係嬲，係覺得呢個人好好笑。」子博即指對方失控。

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同時，子博直指「講屋企人真係好冇品」，婉華附和說︰「攞子博個女來講，今日攞我個女嚟講，你自己冇細路嘅咩？有冇搞錯﹗把口可唔可以收吓？」

不少網民也力撐子博和婉華，當中包括「公道自在人心，無需理會這種人！人生攻擊，無辱人女兒，不知所謂，没口德的人，自作自受」、「支持婉華，子博 你地應該感謝王先生，幫你地宣傳節目」等。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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