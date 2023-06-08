【中年好聲音】Bill哥哥由兒子吳偉豪代圓夢　71歲吳大強兩招健體擊退三高

▲ 吳大強因《中年好聲音》揚名。

當大家見到《中年好聲音》的吳大強（Bill哥哥）在台上揮灑自如，其實那是年輕時參加歌唱比賽、在酒店員工聚會娛人娛己累積下來的舞台經驗。

年輕時發明星夢未能如願，將希望寄託在兒子吳偉豪身上；誰不知因著TVB的《中年好聲音》這節目，71歲也可以達成年輕時的心願。「我這個年紀，不是希望有甚麼新歌、有突破，所以做職業歌手，我沒有太大的野心，只會隨遇而安，在自己的能力範圍內做到最好，就是我的目標。」Bill哥哥說。

吳大強熱愛唱歌，原來受家人影響。「哥哥姐姐喜歡聽英文歌，我就受他們影響。我喜歡Cliff Richard、Tom Jones、Engelbert Humperdinck、Beatles及Bee Gees。」70年代其實許冠傑已經出道，還有Bill哥哥形容喜歡唱「口水歌」的鄭君綿，當然也有國語流行曲，但是他就鍾情於英文歌，就算不懂歌詞的意思，但仍然對唱英文歌樂此不疲。

▲ Bill哥哥說以前見偉豪影相擺許多pose，覺得真的需要嗎？現在經常接受訪問及拍照，就明白是有其需要的；他還搞笑地擺出被搜身的模樣。（攝影：黃建輝）

「我當年十幾歲就參加了許多歌唱比賽，我想七、八次都有，《Talent Quest》、《初試新聲》等等。我記得參加港台比賽，是黎小田做評判，我入到決賽。」他還記得獲得第二名的參賽歌曲，是John Rowles的《One Day》。

熱愛音樂的他，還自學結他，可以自彈自唱。「我都有夾過band，唱過主音，但那時候夾band好奢侈，要花很多錢。」口琴也是自學，但不算叻，純粹幫助唱歌音準。

酒店工作幫助歌唱事業

未能從比賽圓明星夢，還是要生活。吳大強做過短暫的公務員，後來在酒店工作，由前台經理開始做起，也曾在國內酒店工作過，一路升職，也做過酒店總經理，退休前是美麗華集團營運及發展副總裁（服務式住宅及中國酒店）。

「酒店管理層的職位是無年齡限制，最重要是管理經驗，我做到68歲才退休。」疫情前，與太太雙雙從職場退下來，本打算享受生活周遊列國，誰知一個疫情，打亂外遊計劃，閒來無事，便在家彈結他練下歌。

在《中年好聲音》的表演，Bill哥哥都好淡定，原來在酒店工作期間，對他今天的歌唱事業幫助很大。「酒店有staff party，或者歌唱比賽，我都積極參與，都有幾十圍，所以我習慣了面對觀眾，比較著數。」

沒料到《中年好聲音》是長途賽

今次參加《中年好聲音》是因為朋友的鼓勵，那時候，他心想不知幾時還再有第二次機會，因此試了再算，想不到咁受歡迎。「有些人會覺得，到了咁大年紀還參加？因為我參加了，有一個signal給大家看到，唱歌是無分年紀，除非不夠氣就無得講，只要豁出去，就不用看別人的眼光。」

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他自己幾滿意唱《Quando Quando Quando》這首歌，輕輕鬆鬆，自己又熟悉，所以表演不難。「我比賽時預備了唱《Delilah》，自己很鍾意，但無唱到，所以在《中年好聲音夢想成真演唱會》就唱返。」

其實，Bill哥哥也想不到《中年好聲音》是一次長途賽。「通常比賽唱3隻歌就完，就知道誰是冠軍。今次總共唱了13首歌，始終會有一次唱得無咁好，如果是短途的話，失手機會低。」他覺得要表演穩定，一定要對首歌熟悉，才會發揮得好。「咁就不會有壓力，怕唔記得歌詞；而且要唱到完全無錯、好聽才滿意，我每次都希望做到最好。」

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感恩觀眾的支持鼓勵

能夠躋身6強，吳大強感恩觀眾的支持，也感受到電視的威力。他不單得到家庭主婦、建築工人、的士司機等等的支持，就算戴著口罩也被認出。「試過有個男人怕認錯，在我面前唱《Oh Pretty Woman》，我說：『得了，是我啊！不用唱了。』」又試過在一些聚餐中，有歌手唱《Oh Pretty Woman》，於是有人對他說：「大強，他唱了你首歌！」「但那首歌不是我的，是 Roy Orbison的，現在好像變成我的signature song，開心大家認同我唱歌。」

踏上舞台圓夢，吳大強沒有被名利沖昏頭腦，支持者想合照，他都是懷著感恩的心情。「我只是一個普通人，不年輕、不靚仔，和幾個月前的我一樣，外貌外表都無變。只因對他們來說，我是一個positive icon，他們才會認同我。」

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兒子吳偉豪代圓明星夢

吳大強的明星夢，由年輕時開始。「我70年代有考藝員訓練班，有兩次面試，但唔得，好失落。踢波也踢不到甲組，又發不到明星夢，自己做不到，就看看兒子有沒有機會。」

吳大強說偉豪對演戲也有興趣，甚麼電影也會看，讀書時也有參演話劇。「我幫他們報名藝員訓練班，還幫他們排隊，成千幾人，得很少人入圍，阿仔好彩。其實二仔也入圍，但因為報了大學，無得退款，所以就無讀。」

吳偉豪經過7年多的磨練，吳大強希望偉豪的演技能有突破，向前輩學習。「就好像秦沛做戲，角色任由他發揮，真是叻。」吳大強也看到兒子唱歌的天份：「唱歌最重要有music sense，而他是有的，只是少練。」

其實，吳偉豪能夠圓父親的夢已經不錯了，但想不到Bill哥哥自己也能圓夢。「很奇怪，50年後我也有機會，發夢也想不到。」或許正如他自己所說：千祈唔好說我唔得、我唔敢、我唔好意思，不然你可能錯過夢寐以求的機會。

71歲靠掌上壓強身健體無三高

如果翻看吳大強的舊照片，會發現他也是肌肉男，原來年輕時，吳大強一直有跑步的習慣，而且也會舉重健身，在相片中完全看得出。

▲ 三十多歲的吳大強，你認得他嗎？非常健碩。（圖片：被訪者提供）

但最厲害是Bill哥哥竟然即席在記者面前，輕鬆地做了幾下掌上壓，一點也不覺他有喘氣的情況。「我已做了幾十年，做開就得，每日100下是基本，如果做200下，就會分階段休息下。」他說最近試過晚上1點收工，都要做50下掌上壓才睡覺，厲害，真的寶刀未老！

「年輕時練得多，體格才不會衰老，腰不會挺不直。有些人老了腰粗、身彎，我做開掌上壓身形會好啲。」他認為溜狗也有幫助，許多時要急步行，出一點汗，難怪71歲的Bill哥哥完全無三高，身形勁fit，都是鍛練有功。

記者：何小雲