【男人之苦】肥胖影響健康恐罹包埋式陰莖　專家分享1大關鍵法可增2.5cm

▲ 陰莖增長1寸無難度? 專家分享1大關鍵方法。

陰莖大小原來除了先天因素外，亦可以透過後天努力去改變！美國有健身教練便表示，不少體型肥胖的男性均飽受「陰莖包埋症狀」（buried penis syndrome）所困擾，但其實只要他們持之以恆改變飲食及積極運動，每減去30磅多餘脂肪，就會可以多1吋（約2.5cm）的陰莖露出來，從而有視線上增大的效果。

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根據外國傳媒報道，來自美國佛羅里達州的健身教練Chris Cavallini表示，他有許多男性客人均因身型肥胖，有「陰莖包埋症狀」的問題，即是下腹脂肪太厚太多，導致陰莖被脂肪、皮膚或贅肉遮蓋，視覺上尺寸變小，甚至根本看不見。

不過，Chris又指其實想改善「陰莖包埋症狀」，方法很簡單，便是從飲食與運動入手，更揚言「每減去30磅多餘脂肪，就會讓1吋的陰莖露出來。」

據了解，Chris過去曾是美國海軍，其後因對健身及營養飲食產生興趣，退役後便自行創立公司「Nutrition Solutions」，而男性顧客更是公司主要服務對象。他坦言，在健身教練的職涯中，經常遇見病態肥胖的客戶，用不同理由去表示自己難以實踐減肥計劃。因此希望透過這次分享，增加男士們更多訓練動力。

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本港泌尿科專科醫生鄭冠中過去接受TOPick訪問時表示，雖然陰莖大小主要是受先天影響，但他指部份較肥胖男士，如肚皮下腹脂肪較厚，亦有機會令陰莖外觀上顯得較短。他亦遇過有男病患因為皮下脂肪過厚，加上包皮過長問題，導致陰莖過短而求助；不過，病人進行包皮切除手術後，有關情況慶幸亦有所改善。此外，他又補充指如病人進行了某些手術，確有機會令陰莖縮短，如某些矯正陰莖彎曲手術，前列腺切除手術等。

鄭冠中表示，性能力表現並非是以陰莖長度作準，絕非愈長愈好，又指只要沒有勃起障礙，陰莖長短並不影響行房，反而硬度才是最重要的，他舉例指正常硬度應該要與青瓜接近。

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責任編輯：羅嘉欣