【校長專欄】黃永樹學生在校學習種植太陽花 親手送給爸爸媽媽聊表孝心

▲ 學生親手種植太陽花送給父母。

胡適先生有一首詩，詩歌名叫《希望》：「我從山中來，帶著蘭花草，種在小園中，希望開花好……」三年級的同學為了自己的「希望」，成為了勤勞的天使。

初春開始，三年級的學生一起種植太陽花，體驗農夫勞動的滋味。在老師的教導下，同學們在學校三樓的大陽台上，把一抔抔的春泥放入花盆內。然後，每人又把幾顆小種籽，放到寸深的泥土下。看到同學們對簡單的播種工作也感到好奇，不由得想到：這一代在城市長大的孩子，確實需要多一點的磨練。當大家滿以為每天澆水，芽苗便會自然破土而出。可是，大家等了又等，卻也等不到小芽兒伸出頭來。

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化身「護花使者」

播種以後，同學們都關心太陽花的生長情況。每天的小息成了大家探望太陽花的時間。愛心滿滿的天使們在太陽花圃穿梭往來，大家都不嫌辛勞，天天忙著提起灑水壺澆灌。有一次，天空忽然烏雲密佈，似乎預告一場豪雨即將來臨。在老師的指揮下，天使們都做了「護花使者」，倉促地把屬於自己的花盆搬到走廊的簷下，避免幼小的花苗被無情的大雨蹂躪，這一幕齊心護花的情境使人好不感動。

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同學們，是誰為了大家的成長，無論遇上什麼的天氣變化都惦掛着你的一切：健康、學業、情緒……？燕子窩裏總是公演着母瘦雛肥的故事，每天對你悉心照料，呵護備至的又是誰人？就正如你們愛護小太陽花一樣，一直無私地給你親恩慈愛的人，就是我們的父母啊！太陽花即將盛放了，為人子女也應該時常知恩奉孝。

請趁着太陽花開燦爛時把它剪下，再用透明的包裝紙小心翼翼地插放在寶特瓶內供養，然後送給爸爸媽媽，聊表一絲絲的孝心。最美的時光正是如此，希望這一群三年級的勤勞天使，又成為懂得感恩的安琪兒呢！

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