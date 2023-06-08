【養生教室】貪涼快嗜吃生冷食物易有大肚腩？　中醫推介4款涼茶替代凍飲

▲ 天時暑熱，人人都貪圖凍飲的涼快感覺，中醫師譚莉英指出，凍飲傷身兼會間接造成大肚腩。

中醫不建議飲用「生冷嘢」，相信大家都曾聽聞，但近來天氣燠熱，氣溫動輒33、34度，沒有凍飲凍食解暑，又實在難熬。

究竟中醫師是否不主張凍飲生冷？點解凍飲傷脾胃？不喝凍飲有無其他飲品替代？以下由中醫師逐一解答。



相信看過中醫的朋友都曾被中醫師叮囑「要戒冷飲」，註冊中醫師譚莉英指，不止脾胃虛弱人士需戒凍飲，任何人都應該減少喝凍飲。「中醫講究養生治未病，重視體內的陽氣，要維持這股陽氣有足夠的量，及可以正常運作。」

她進一步解說，脾、胃、大腸、小腸、三焦、膀胱，皆屬於土，它們組成了一個較完整的消化系統，每天都要完成食物的運送、研磨、過濾、吸收、外排等任務。一到夏季，人體的氣血重心就遠離中土，轉移到心肺區和體表，所以夏天我們的皮膚和手腳都是熱的，肚子卻涼得像秋天。「因為這一原因，夏季裏人的脾胃功能是偏差的，稍微吃一些油膩、生冷、辛辣或不乾淨的東西，就容易拉肚子。所以，中醫學確實不主張飲凍飲。」

▲ 常吃生冷食物、凍飲會形成痰濕體質，不只會令人出現虛胖，更會令人的體力變差，難以培養做運動的習慣，令脂肪容易積聚在腹部出現大肚腩。（iStock圖片）

凍飲影響脾胃運化

在中醫的角度，人體的氣血、五穀營養，都要靠脾胃來吸收運化；寒冷食物與體溫相差太大，身體需要動用本身的陽氣中和食物陰寒之氣，尤其會損害脾胃，影響脾胃運化功能。

「以香港為例，夏天炎熱、潮濕，容易令市民體內同樣地濕熱。陰陽平衡是人類健康的關鍵，吃生冷食物會增加體內寒氣，令人體『濕上加濕』，長期飲用冷飲的話，會造成陰陽不平，令身體出現毛病例如：腹痛、腹瀉、噁心嘔吐、心血管疾病或心胸痛、女性經痛等。」

除此之外，她說生冷食物亦會間接導致大肚腩。由於生冷食物會令身體存在過多濕氣，會令脾胃不能將濕氣正常地排走體內，導致痰濕。痰濕不只會令人出現虛胖，更會令人的體力變差，難以培養做運動的習慣，令脂肪容易積聚在腹部出現大肚腩。

▲ 嗜凍飲者久傷脾胃，易出現面黃和嘴唇黑情況。（iStock）

愛生冷飲食面色差

有說凍飲會令鼻敏感和哮喘病人發作，譚醫師指是有根據。「因為進食太凍食物會傷脾胃，令氣管收縮，所以氣管敏感會更加嚴重。飲凍飲後也會令血管擴張，令病人感鼻塞；提醒部分哮喘病人因食道和氣管接近，凍飲有機會誘發哮喘。」

也有另一說法是嗜凍飲的人都比較面色差或嘴唇較黑，是否屬實？譚醫師道：「如果嘴唇黑紫的原因是體寒、陽氣虛弱造成，身體的新陳代謝、血液迴圈會變差，同時會手腳冰冷、容易疲倦、體力差、胸悶氣短、易拉肚子等；凍飲是導致體寒、脾胃虛的主要元兇，特別是愛以沙律作正餐、早上吃生冷生果作早餐、餐餐喝凍飲的人，會容易脾虛面黃。」

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香港人的夏日大熱凍飲凍咖啡和凍奶茶及珍珠奶茶必榜上有名，譚醫師分析以上3種飲品哪些人宜少喝：

不能喝奶茶的人：

＊消化功能弱、肥胖及糖尿病、神經衰弱等：奶茶較大的問題是飲品中的奶類來源，通常當中的奶類都不是真正的牛奶，而是奶精、人工奶油等添加而成，裏面含有高糖、高油的成分，會讓身體膽固醇提高、血脂上升。如果長期飲用的話，有可能造成高血壓、心臟病及糖尿病等慢性疾病。

5類人不能喝咖啡：

徵狀 原因 睡眠障礙 咖啡可以提神醒腦，失眠時喝咖啡會加重失眠的程度，導致深度睡眠變淺，清醒次數增多。 心律失常 大量飲用咖啡會促進交感神經興奮而使心率增快。 缺鐵性貧血患者 咖啡會加速食物的代謝而降低鐵的吸收率。 腸胃欠佳 咖啡中含有的單寧酸會刺激胃酸分泌增多，如果患有胃病可能會導致病情加重。 高血壓患者 咖啡中的咖啡因，會抑制一種幫助動脈擴張的賀爾蒙，也會促進腎上腺素的分泌，進一步促使血壓高。

綠茶豆漿宜忌

如此說來，綠茶和豆漿似乎是較健康之選，但原來也並非人人適合，譚醫師說：「綠茶是用茶樹的新鮮葉子，經殺青、揉撚、乾燥製成，因為沒有發酵，保留了最多的茶多酚以及其中的兒茶素。兒茶素具超強抗氧化力，可清除自由基，保護心血管，預防慢性病。但是不適合陽虛、氣血不足、腸胃功能不好、缺鐵性貧血者或生理期間的女性飲用。」

豆漿是由大豆研磨煮沸製成，不僅可以滿足機體對於水分的需求，而且可以補充身體所需的蛋白質、胡蘿蔔素、鈣、磷、鉀等，營養豐富，老少皆宜。但是不適宜腸胃功能欠佳、痛風、患有腎病、病後恢復期的人飲用。

▲ 薄荷茶味辛涼，常用於疏散清熱。（iStock）

4種涼茶替代凍飲

涼茶 做法 1.陳皮茶 將10克陳皮洗淨，然後用清水浸20分鐘後刮去白內囊，撕成小塊，用開水沖入，蓋上杯蓋燜10分鐘左右便可熱服。 2.桑菊茶 取桑葉、白菊花各10克、甘草3克，加500毫升開水泡5分鐘後便可飲用。 3.荷葉茶 將半張荷葉撕成碎塊，與中藥滑石、白朮各10克、甘草6克一起放入1,000毫升水中，煮20分鐘左右便可。 4.薄荷茶 取薄荷葉、甘草各6克，加水500毫升，煮沸5分鐘。

記者：周美好