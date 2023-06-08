【精神控制】遭男友嫌非處女強拍裸照紋我是狗　學霸女大生受盡精神折磨輕生亡

▲ 包麗的媽媽表示不會放棄追究牟男的責任。

考入北京大學絕對不是一件容易的事，父母供書教學培育，但最後卻因為一個男人走上輕生之路，父母最感傷痛！

北京大學法學院女學生包麗疑被前男友牟林翰嫌棄並非處子之身，4年前服藥輕生身亡。包母因為這件事耿耿於懷，受訪曾稱不會放棄追究牟男法律責任，北京海淀區人民檢察院2021年2月20日以虐待罪向牟男提起公訴，案件於昨日（７日)上午9時宣判，不過因合議庭一名成員昨晚發燒，宣判暫時取消。

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北大女生學生包麗於2019年10月9日服下200粒藥在一間賓館自殺，搶救後宣布腦死亡，次年4月離世。後來母親在包女的手機裡發現她和男友牟林翰的聊天紀錄，發現女兒一直受男方精神虐待。

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一連串的精神折磨

牟林翰都是北大生，包母從手機中，知道女兒將男友的名子設定為主人，牟林翰嫌棄女兒有戀愛經歷非處子之身，進行一連串的精神折磨，包括紋上「我是牟林翰的狗」、之後還要求她將紋身的過程錄製下來。但是女孩忍受不了，最後提出分手。

要求拍裸照，要求包女懷孕之後墮胎，同時做絕育手術。這樣就是不想包女之後的人生中出現其他男人，包女只是屬於自己一個人的。

包母曾在訪問中表示，女兒和牟男相戀期間，遭男方嫌棄有過戀愛經歷、不是處女，對方又不想分手，卻以此折磨她。對於包母的指控，牟男曾回應稱，包女自殺後他接受過警方問詢，不認為自己的行為是對包女精神控制，「我不明白，甚麼是精神控制」。

對於法院取消宣判，包麗母親感到非常失落，

等了那麼久，各方面的開銷也都很大，現在臨時通知取消了，心裡既難受又氣憤。

對於宣判時間更改至何時，包麗母親表示並不清楚，「稍晚一會和家人商量一下看要不要在北京等一等。」

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責任編輯︰王明芳