【寵物共享公園】下周二起增54個寵物共享公園　康文署未來或開放更多場地讓寵物進入

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康樂及文化事務署今日(8日)公布，由6月13日（下周二）起在全港各區增設54個「寵物共享公園」，令「寵物共享公園」的總數增加至超過170個，攜同寵物入內的市民和其他使用者可在共融環境下使用公園設施。如反應理想，會考慮在將來開放更多的場地讓寵物進入。新增名單以沙田、荃灣最多，其次是深水埗和西貢。

市民在使用「寵物共享公園」時，須遵守康文署訂立的守則，包括需以帶或繩子牽引其寵物，並加以妥善管束，以免寵物滋擾他人，並須清理寵物的排泄物，保持場地清潔衞生。

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康文署表示，寵物共享公園的概念是將現有的公園開放予市民攜同寵物共享，促進社區交流融合。在選擇合適場地作為「寵物共享公園」時，會考慮各項條件，其中包括市民對有關設施的需求、場地的面積、位置、配套設施及使用情況等。因應場地實際環境，按需要增設基本配套設施，例如狗糞收集箱和洗手設施等，方便市民及其寵物使用，並會加強場地清潔。

康文署自2019年1月推出寵物共享公園試驗計劃，開放轄下六個公園予市民攜同寵物進入，因應計劃反應理想，六個寵物共享公園已恆常化，而當局自2021年2月起，亦在各區增設多個寵物共享公園。

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記者：解青羽