【東張西望】罕見病患者憑努力教琴儲逾百萬　騙徒連環欺詐騙取畢生積蓄【有片】

▲ TVB節目《東張西望》主持梁敏巧採訪一宗騙案。

TVB節目《東張西望》昨晚（7日）報導一宗騙案，以「無情漢民生騙殘障女逾百萬！？」為題，由東張女神梁敏巧進行採訪。

梁敏巧訪問一名患有罕見病的鋼琴老師Joanne，她被騙去畢生積蓄，更於鏡頭前不禁落淚，令人心痛。

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克服先天障礙

年過50的Joanne患有罕見病亞伯氏症，顱骨會又扁又高，而手指亦會自動黏在一起。

雖然如此，Joanne憑着努力練成一雙巧手，成為鋼琴老師賺錢維生。

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墜入騙網

2021年，一位家長將Joanne加入手機群組，起初她以為只是交流資訊，而不以為然。

後來，一名自稱住在美國的男子Kelly Wong主動跟Joanne交流，適逢她當時情緒低落，便跟對方打開心窗。

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被騙畢生積蓄

Kelly Wong跟Joanne求助，問她拿地址助他託管貨物，自此Joanne便跌進無底深潭。

Joanne先後收到多個欺詐訊息，先後支付多次費用，合共高達119萬元。她曾經認為純粹是舉手之勞，怎知原來是錯信他人。

Joanne向Kelly Wong追討費用不果，如今其積蓄所剩無幾，十分傷心。她哽咽說：「我需要拎返嗰啲錢。」

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