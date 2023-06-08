【街拍斷正】國企高層與小三公然拖手逛街被街拍 火辣情婦身份大起底

▲ 有國企高層，日前被攝影師街拍時，無意揭露與小三甜蜜拖手，事件觸發軒然大波。

色字頭上一把刀！中國石油寰球工程項目管理(北京) 有限公司執行董事、黨委書記、總經理胡繼勇，日前帶小三在四川成都出差，被一名攝影師街拍意外揭露出軌鐵證，攝影師坦言：「正大光明地站在他們面前追著拍，他們並沒有拒絕。」事件不斷發酵，男主角被炒，女主角身份被起底，更流出火辣辣的性感照。

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綜合內媒報道，近日，一名中年男子與身材姣好的年輕女子在四川成都街頭甜蜜拖手，事件觸發軒然大波，視頻中男子迅速被認定是寰球工程項目管理（北京）有限公司領導胡繼勇。

拍攝該段視頻的攝影師小米向內地傳媒表示，公開影片後收到當事人的私信，目前視頻已刪除！當日街拍時，兩人並沒有拒絕，

很多攝影師都在拍，正大光明地站在他們面前追著拍，他們並沒有拒絕。如果拒絕了，我們都不會拍，不會發。

涉事男主角胡繼勇是中國石油寰球工程項目管理(北京) 有限公司執行董事、黨委書記、總經理，薪高厚職，因出軌令大好錢途一瞬間蒸發。

昨日(7日)，中國石油北京項目管理公司發布通報稱：目前，涉事人員胡繼勇已被免去寰球項目管理公司執行董事、黨委書記、總經理職務，並接受公司紀委核查。公司將根據結果進一步作出處理。

事件曝光後，引起網民關注，男、女主角火速被網民起底，有指胡繼勇與老婆及小三也是該公司員工，涉事女主角董思槿更被人翻出私密性感照，袒胸騷股，作風大膽，毫不吝嗇大騷美好身材。

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除了性感照外，更爆出一張疑似女方在公司內部自我介紹的截圖。圖中，以「健身達人」為題，女方姓名為董思槿，乃寰球工程項目公司員工。

董思槿自述，自己是寰球項目公司QHSE與技術部員工，並指自己性格樂觀開朗、愛好廣泛，在工作之餘進行健身，羽毛球、乒乓球、登山遠足等體育活動。

每周進行四到五次的體育運動，讓我學會自律的同時，也讓我明確了生命不息，運動不止的人生觀念。

在事業上，董思槿是一位熱情、勤奮員工，她曾獲公司讚揚，今年2月21日，她曾被公司以「奮鬥中的榜樣---寰球項目公司的董思槿先進事跡」為題的文章點名稱讚。

她為人熱情，性格開朗、對待工作一絲不苟，在HSE專職管理崗位上盡職盡責、敬業與擔當。入職以來，她虛心向領導和同事請教，努力學習各項業務知識，迅速擔任起公司HSE管理重任，獲得公司幹部員工的廣泛認可和稱讚，榮獲了北京項目管理公司和公司2022年度 QHSE先進個人榮譽稱號。」而網上更流傳一張疑似由胡繼勇向董思槿頒獎的相片。

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責任編輯︰王明芳