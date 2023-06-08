【移民潮】舉家移民「去了再算」缺乏規劃　心理學家︰小朋友易焦慮失安全感

▲ 父母移民缺乏規劃，小朋友會感焦慮，失去安全感。

近年來，家人聚會朋友相見，少不免都會觸及「移民」這話題。機場裡一次又一次的送別，餐廳裡一頓又一頓的餞行飯，這些畫面相信你我都不陌生；也有聽過從英國回流的朋友打趣說：「有兩種人並不適合移民當地，一種是非常愛吃粵菜的，另一種是情緒極受天氣所影響的，這兩種人去了也很難適應。」這話雖有開玩笑的成份，但從中我們也能推想，面對移民，我們需要做的準備，遠遠不止是金錢。以下我會探討夫妻、為人父母者，在申請移民同時應如何做好心理準備，以共同應付日後的挑戰。

夫妻如何互相扶持

對於大部份人而言，在異地生活意味著一切重新開始。如果是夫妻或舉家移民，所要肩負的責任重大，除了財務預算之外，雙方又是否有足夠的心理準備共同度過這些考驗？即使是有一技之長、過去高薪厚職的專業人士，要在全然不同的工作環境和文化中開展新的事業，也並不是一件容易的事。收入有可能會銳減; 找到工作亦未必能發揮才能; 沒有家傭幫忙，所有家務需親力親為。

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建議大家準備移民之前，除了對當地環境、文化、支援網絡有充足了解，可與對方坦誠分享想法和感受，共同為新生活作規劃，盡量確保大家目標期望一致。每個人適應的步伐都不一樣，接受並尊重對方的節奏，共同承擔大家一起選擇的方向，並在一路上互相包容、支持及鼓勵，那麼當挑戰來臨時，才能更鬆容面對。

父母如何為小朋友做心理準備

對幼兒而言，「移民」是一個抽象的概念，一時三刻難以理解。我會建議用繪本或玩具來解釋，「移民」即是家中各人和物件，一同搬到一個很遙遠的地方，並且短期內不會再回來。以輕鬆的手法，把「移民」這概念植入孩子心中，他日當踏上旅途時，孩子亦不會太陌生。

對年紀大一點的孩子而言，「移民」已是一件很實在的事，他很清楚即將要面對與熟悉的人分別，心理上會更複雜一些，我們應好好疏導這份情緒。適當地讓孩子參與準備過程，如收拾行李、與親友好好道別、預先安排日後的聯絡方法等，均有助減輕焦慮和失落，孩子亦不至於因此而失去安全感。

在我接觸的個案中，無論成人或小孩，很多都會為生活上即將面臨重大改變感到擔憂、焦慮。當中亦不乏有「去了再算」的心態，缺乏充足規劃及準備，以致面臨挑戰時深感壓力，影響夫妻感情，甚至家庭和諧。生活總是千變萬化的，離開自己的成長地是一種劇變，有時即使準備多充足，也難以立於不敗之地。每個國家對移民的支援各有不同，出發前應仔細了解當地社區的資源，不要硬撐，馬上向專業人士求助。

原題為《移民潮下，夫妻/父母之間應如何做好心理準備，以共同應付挑戰？》

作者︰藍穎嘉（Janice Lam），香港心理學家，專注為女性及孕產婦提供心理輔導。Janice是香港首位認證母職教練，亦是產後支持國際協會(PSI)認證之孕產婦心理健康專業人員，以及英國註冊遊戲治療執行師。www.sheandcotherapy.com

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