【男神哥哥】Jeffrey魏浚笙靚仔哥哥正面樣曝光　名校出身荷蘭升學陪伴單親母

▲ 魏浚笙（Jeffrey）的靚仔哥哥正面樣曝光，出身於傳統名校九龍華仁書院，現時長居荷蘭。

25歲擁有荷蘭及印尼血統的魏浚笙（Jeffrey）憑著高顏值、天然呆風趣一面，成為新一代男神。近日他飛返荷蘭首都阿姆斯特丹探親，並分享與哥哥的行街片段，片中哥哥僅騷側面已令人驚艷，被網民紛紛起底。原來Jeffrey哥哥叫Agassi，於本港傳統名校出身，父母離婚後，他跟隨媽媽到荷蘭居住留學，也是一名時裝愛好者，難怪如此識打扮。

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眼大鼻高的Agassi現年28歲，單單一個側面已令人驚艷，比網民大讚似年輕版吳彥祖。在Jeffrey出道前，兩兄弟因高顏值已在網上薄有名氣，當時有人曾指出哥哥Agassi比較靚仔，連男人都會妒忌。

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華仁仔畢業後到荷蘭升學

據Agassi的社交平台顯示，中學時就讀於傳統名校九龍華仁書院，其後跟隨媽媽長居荷蘭，並在當地升學，曾讀阿姆斯特丹商學院（Amsterdam School of International Business），是阿姆斯特丹應用科技大學（Amsterdam University of Applied Sciences，AUAS）的一所分校，主要提供商科課程，讓學生畢業時具備在環球商業中應有的知識、熱情和社交技能。

▲ 早年曾因穿搭好看而被網媒看中做街訪。（影片截圖）

Agassi也一名時裝愛好者及時裝攝影師，有開設社交平台分享時裝靚相。早年他曾因穿搭好看而被網媒看中做街訪，更獲封為「筍盤」，當時已獲網民大讚靚仔。當時22歲的他更自爆拍拖最長年期是2年，並公開擇偶條件，只要合眼緣就可以，對外表沒有特別要求。而自己的優點是健談、缺點是會遲到。

Jeffrey公開大學畢業

至於Jeffrey則在香港公開大學修讀工商管理課程，畢業後才正式加入ViuTV出道，憑著高顏值獲得很多工作機會，今年更正式成為歌手。Jeffrey曾透露與家人的感情很好，與哥哥相處融洽，經常分享心事，但他笑稱哥哥的建議大多不合用，平時聽完就算。

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他又透露爸爸自小對兩兄弟管教嚴厲，他小時候曾試過因為沒有帶書本和沒有做功課，而被爸爸用藤條打，但他讚自己很聰明，因每次被打時都會「交足戲」扮痛，就可以減輕爸爸打他的力度。

雖然父母在Jeffrey中三時離婚，兩兄弟跟隨媽媽生活，故三母子感情特別深厚，但他每星期仍會和爸爸見面，關係沒有因此疏離，後來哥哥跟隨媽媽到荷蘭長居。Jeffrey認為，父母離婚對自己沒有影響，反而覺得爸爸搬走後，沒有人再打自己，生活反而輕鬆了不少。而爸爸自從信教後，為人平和了很多，開始以德服人，現在爸爸更成為Jeffrey的人生導師。

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責任編輯︰林綺玲