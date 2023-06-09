【職場禁忌】前一台台長鄭啟明笑談職場人情世故　憶訪問明星曾撞板因一個尷尬舉動

▲ 前一台台長鄭啟明想當年，訪問明星都試過撞板。

搜尋鄭啟明的資料，他除了是香港電台文教组節目總監，退休前是香港電台一台台長，即使退休後，他仍以作家自居，統統予人正經，不苟言笑的感覺。萬料不到，採訪拍攝當日他穿上球會波衫，展現意料之外一面，也許這正是退休後他奉行身心都要養生的關係吧！

攝影師一到，便笑瞇瞇跟鄭啟明說：「最近心情很好吧！」穿上曼城球會波衫的鄭啟明即回道：「還好吧！」眼見所追捧的球隊成為英超班霸，作為粉絲當然沾沾自喜。

雖他是紅褲子出身，但因歡粉藍色關係、故選擇球隊時，他選了曼城，「一直都愛看足球，以前南華、愉園比賽都會看，自1974年香港直播世界盃後，便追看英超。也因Kevin Keegan開始執教（ 2001年至2005年），加上中國球員孫繼海加盟便追捧他們。而這幾年可是他們的盛世……」

而另一令他笑得開懷的，無非有聽眾跟他說：「真係開心，自你來了一台，我們多了波聽。」

▲ 曾訪問哥哥張國榮。（被訪者提供）

電台的呼召

鄭啟明他一生只應徵過三份工作：私教教師、屯門理民府的聯絡主任和港台幕後。在樂民邨長大的他坦言出身草根，娛樂不多，不花錢的娛樂就只得去圖書館和聽收音機。是以，他也算半個「文青」，大學時曾任「第七屆青年文學獎」籌委及《青年文學》雜誌編輯。

「我讀中大讀 Sociology（社會學），這科可說是『唔等洗』，畢業出來社會，沒有一份工作特別適合自己，當時有些同學會入政府、教書。而收音機影響好大好inspiring，卻因為要養家，我需要找一份穩定但有創作性的工作。」

正值香港人口急升時代，私校也漸多，可惜教書薪金不高，當得悉港台招聘人手，他立即拿表格申請。

「由填表格到上任，前後足足花了兩年時間，期間有筆試、口試和面試，當時都不知道原來競爭那麼激烈，到返工當日才知當屆只請了兩個新人。」

他可是千多人之中脫穎而出，當然更加珍惜，本來他想做的是公共事務，因教育組急需人手，故此調到教育節目組。

▲ 他首個引以為傲的工作，是一個名叫「開卷有益」的項目，當年更請到台灣名作家三毛來港出席其主辦的活動，圖為數年後再訪問時拍攝的。（圖片：被訪者提供）

「我不抗拒，有工當然要做啦，怎料一做就愛上，好開心。」而港台／政府機構有一個特別傳統，就是每隔兩三年便會將新人調到不同範疇，鄭啟明也因此長了不少知識。

「作為公共廣播機構，始終我們仍要服務小眾，播粵曲、長者康樂、文化教育、金曲、財經和新聞等相關範疇我都一一涉獵。就像《南北樂逍遙》，就是以一個講廣東話，一個講國語主持的綜藝電台節目，從中我也有訪問過很多星級名人，例如張國榮呢！」

除了讓他大開眼界，也學懂人情世故，尤其訪問明星較娛樂性的節目。「我都試過撞板，當時邀請一位很欣賞的歌手上來節目，我便帶備一些她很早期的唱片播放，她看完之想拿走它，……這位歌手後來紅了，而後來我終於明白，紅了的人不太想給大眾得悉幾時出道或歲數，這件事讓我學會人情世故。」

▲ 鄭啟明在電台工作了40年，做過文教節目編導、監製，以及第一台、普通話台、第七台及文教组節目總監等等。主持及監製過《香港留聲機》、《香港老花鏡》、《中華五千年》和《南北樂逍遙》等節目。（圖片︰黃建輝攝）

《中華五千年》反應好

這40多年來，他足迹踏遍港台一台、五台、七台（普通話台）廣播生涯，退休前當上了一台台長。問他哪個節目最引以為榮的？就是把文教這種軟性的節目推廣到大眾，如把「讀書報告」成為一種文化風氣，和其主導的《中華五千年》資訊節目。

1984年第一屆世界青年日在意大利舉行，港台高層想做些事作響應，鄭啟明提議不如把「讀書樂」引伸成「開卷有益」的大型活動，為了增加活動曝光率，鄭啟明膽粗粗說不如邀請紅極一時的台灣作家三毛來港出席，怎料對方答應，當年來港造成不少哄動。

另一滿意之作，就是原打算做5年的《中華五千年》，節目出街後反應非常好，一做便做了18年（1983年4月4日開播至2000年停播，共900集，為香港電台最長壽的歷史教育廣播劇），更有不少中學校教師更從教協處借來當教材。

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「本身對文教已非常喜歡，工作能做相關的已是喜出望外。而幸運地我們有一個很好的班底。確實以香港來講，能做到一個這種規模的廣播通史節目，整個過程滿足感很大。而且沒想到迴響那麼大，無論電台內或外間反映，上上下下都有參與，有上司以開玩笑形式問為甚麼不請他上節目呢！」

退休要有social life

能讓非主流的題材做成家傳戶曉的電台節目，他說最重要是尋回初心，始終是港台的花費來自公帑，故必須保持節目多元、有趣味性，幸而在退休前，每年給中央的聽眾調查報告和收聽率都是逐年向上提升。

2016年他提早退休，閒來在家愛讀書、網上考古、為失明人士讀有聲書等，而他愈發喜歡發掘本地歷史文化，更加入了香港收藏家協會。「始終跟這地方方是有感覺和感情，自己想為這個地方出一點力去傳承。」

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他坦言因沒子女，故沒打算移民，決定留港的他，養生之道也簡單不過，除了閒時約三五知己踢波，近來的起心肝學吹笛、打乒乓球，

「最緊要不要跟社會脫節，而我有相當大的社交生活，定時定候約舊朋友飯聚，一起看球賽，沒有的話真的會悶死。」那有甚麼說話給香港人呢？「要有盼望，莫忘初心。其實我們成長時經歷過文化大革命、六七暴動等，面對過很多高低起跌，近年可能不開心的時間會較長一點，但總會過去的。」

記者︰黃鑑江