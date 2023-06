【神婆預言】盲眼神婆預言大型核電廠爆炸　亞洲將陷入核災逾百萬人死亡

▲ 盲眼神婆曾預言今年內將有大型核電廠爆炸,造成亞洲逾百萬人死亡。

保加利亞失明靈媒萬加(Baba Vanga)又稱「盲眼神婆」,雖然早在1996年便已離世,但她的預言依舊對後世有一定影響力。近日其追隨者表示,她生前曾預言亞洲將在今年年底前發生毀滅性核災,造成過百萬人慘死。

根據《紐約郵報》等外國媒體報道,萬加曾在預言中警告其追隨者,指今年內將有一座大型核電廠爆炸。爆炸將導致大量有毒氣體在空氣中瀰漫,並形成有毒的雲霧籠罩亞洲,其他國家亦有可能受到影響。屆時嚴重傳染疾病將透過有毒氣體及物質在各界引發感染,恐怕將造成過百萬人死亡。

萬加的追隨者分析全球時局,推測該預言可能與俄烏戰爭爆發有關,因為位於烏克蘭札波羅熱(Zaporizhia)的核電廠正正是歐洲最大的外部電力供應廠。他們指,該座核電廠除了符合萬加在預言中的描述,亦受到侵略當地的俄軍破壞,因此很有可能將是導致亞洲陷入核災的元兇。

曾預言911事件、2020年全球爆發肺炎

⌈盲眼神婆⌋ 巴巴萬加3歲喪母,童年獨自生活直到父親從戰場回來。據說她在12歲的時候突然被一場沙塵暴吹走,事後在兩公里外被找回,亦因此失明。自此她便經常夢見奇怪的事情,可以窺視到未來,甚至準確在夢中預見自己離世、下葬的日期,同時亦留下多個針對後世的預言。

萬加過去成功預測911事件、2007-08年金融海嘯、南亞大海嘯及伊斯蘭國ISIS的崛起。她亦曾預言美國第45任總統將「患一種神秘疾病,令他失聰,並引致腦創傷。」同年,特朗普確診感染新冠肺炎,預言也可視作應驗。

雖然萬加已離世近27年,但許多人對她的預言仍覺得 ⌈寧可信其有,不可信其無⌋ 。一名萬加的追隨者Neshka Stefanova Robeva表示,曾於1996年、萬加死前往探望。當時萬加口中不停說著「corona」、「The corona will be all over us」等字句。Neshka並不知道萬加想表達什麼,由於corona在保加利亞語中是「監護」的意思,她本以為是與俄羅斯有關的預言。直到新冠肺炎在全球擴散並命名為「Coronavirus」,Neshka才聯想到是一個隨口的預言,意指「冠狀病毒將籠罩我們」。

