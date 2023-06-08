【理大暴動】4男女涉參與理大外暴動　判監53至57個月官斥案情嚴重

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2019年11月中警方封鎖理工大學期間，有人於網上發起在尖沙咀及佐敦一帶「圍魏救趙」行動，隨後多人被捕。當中有4男女被控暴動等罪，經審訊後裁定罪成，今（8日）於區域法院被判監53至57個月。法官判刑時指，本案案情嚴重，對社會有重大影響，無論被告在何時加入暴動，均必然得知這會增加暴動人群聲勢。

本案為區域法院案件，今移師於西九龍裁判法院處理。4名被告為翟耀瑋（18 歲）、周豐德（20 歲）、林煒綸（21 歲）及李傑思（18 歲），均被控1項暴動罪，林另被控1項管有物品意圖摧毀或損壞財產，4人經審訊後被裁定所有罪名罪成。

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法官判刑時指，案發現場大部分為商住地方，暴動後一片狼藉，現場滿佈雨傘、面罩及裝有易燃液體的容器，除造成的損失難以估計外，亦對公共開支造成負擔。

法官續指，本案案情嚴重，對社會有重大影響，無論被告何時加入暴動，均必然得知這會增加暴動人群聲勢。法官又指，林管有六角匙，被使用破壞物品的潛在風險極高，李則屬前排示威者，均屬加刑因素，判翟監禁4年5個月、周監禁4年9個月，其餘兩名被告監禁4年8個月。

案情指，2019年11月17日起，理工大學遭大批示威者佔領，有人發起「圍魏救趙」行動。翌日晚上，大批示威者在油麻地窩打老道與咸美頓街之間的彌敦道一帶與警方對峙，其間曾使用鐳射光線照射警方，以及投擲共251枚汽油彈等。

警方在多次警告後發射催淚煙驅散，惟示威者未有散去，警方遂展開圍捕行動，最後共有213人於封鎖區被截停。

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記者：梁錦麟