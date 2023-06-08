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【日本旅遊】北海道札幌親子景點　全新水族館睇企鵝水母

休閒消費 13:40 2023/06/08

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熱門 鑽石山斬人案 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong

都市型水族館將於7月於札幌開幕，BLUE ROOM大型投影如身在海底世界般。（圖片來源：PR Times）

暑假正是出遊好時機，如果有機會前往北海道札幌，不要錯過這個全新的都市型水族館「AOAO Sapporo」，於7月20日正式開幕，位於地下鐵大通站及札幌市電狸小路站附近，相當就腳。

水族館以「生命之水」作為主題，進佔4樓至6樓，分成3個不同區域。第一層主要講解館內海水製造過程、生物的健康管理等；第二層則有自然景觀的水缸，以及觀察海洋生物的水槽，包括花園鰻、條紋蝦魚、彈塗魚及大山椒魚等不同品種。

PLANKTON ROOM設有16個水槽，可看到水中漂浮的水母。（圖片來源：PR Times）

第三層可近距離觀賞企鵝及海月水母，亦有以水底世界為背景的沉浸式數碼藝術Blue Room，長約20米的大型熒幕是北海道最大型，展現出廣大的海洋，以及有種滿熱帶植物的迷你植物園的Green Room。場內更會有烘焙店進駐，亦有商品販售紀念品。

可以近距離觀看企鵝及其他不同海洋生物。（圖片來源：PR Times）

GREEN ROOM種有約20種熱帶植物。（圖片來源：PR Times）

AOAO Sapporo
地址：北海道札幌市中央區南2条西3丁目20番地moyuk SAPPORO 4-6/F
開幕日期：7月20日
營業時間：10am-10pm
入場費：成人 2,200日圓（約123港元），小童1,100日圓（約62港元），幼兒 200日圓（約11港元）

記者：張頌婷

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