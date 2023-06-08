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【玫瑰痤瘡】玫瑰痤瘡嚴重可致酒渣鼻　皮膚科醫生教日常護理及治療方法

醫生診症室 16:54 2023/06/08

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玫瑰痤瘡嚴重可致酒渣鼻，皮膚科醫生教日常護理及治療方法。

玫瑰痤瘡是常見的慢性皮膚病，主要影響30歲或以上的女性。如患上玫瑰痤瘡，面部中央位置，例如鼻子、面頰、前額、下巴，會出現紅斑、微絲血管擴張、丘疹或膿皰等症狀，嚴重時甚至會出現「酒渣鼻」或「酒糟鼻」。

玫瑰痤瘡的成因尚未明確，相信與先天遺傳和後天環境因素有關，誘發因素包括免疫系統失調、對皮膚蟎蟲產生發炎反應、紫外線傷害、皮膚保護屏障減弱、面部血管失調擴張。

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治療方法

治療方法視乎患者病徵及嚴重程度：

  • 面部發紅、微絲血管擴張: 外用Brimonidine藥膏可以收縮皮膚血管，改善面部泛紅。血管激光治療則可同時改善面部泛紅及微絲血管擴張。
  • 面部丘疹、膿瘡: 外用Metronidazole、Ivermectin或Azelaic acid藥膏，及口服抗生素藥物 (如四環素類抗生素)，具有消炎作用，主要改善面部丘疹及膿瘡，同時也有機會紓緩面部泛紅。若丘疹或膿瘡嚴重、對抗生素治療反應不佳，便可能需要口服維他命A酸 (Isotretinoin) 去控制病情。
  • 酒糟鼻: 外科手術或二氧化碳激光治療，可以去除鼻子贅肉以改善外觀。
  • 玫瑰痤瘡上眼 (眼睛酒渣): 需轉介眼科醫生治療。

日常護理

治療玫瑰痤瘡需避免誘發因素，但也必須注意日常護理：

  • 面部發紅時，可用濕毛巾冷敷或吹風鎮靜皮膚及收縮血管。
  • 避免蒸臉、高溫瑜伽、桑拿浴及浸温泉。
  • 保持心境放鬆、充足睡眠。
  • 避免喝酒及含咖啡因的飲料、避免進食太熱或辛辣的食品。
  • 避免曝曬及做好防曬措施，例如塗搽防曬霜、戴闊邊帽、太陽傘。
  • 避免使用含有磨砂成份、含有果酸，或過度控油的洗面產品。
  • 減少或避免敷面膜，以免面膜成分刺激皮膚。
  • 護膚品的成分越簡單越好，宜選擇保濕為主、無香料、無酒精及無防腐劑的產品。
  • 避免自行塗搽類固醇藥膏，以免令病情惡化。

玫瑰痤瘡目前未有根治方法，但可透過藥物、激光治療控制病情。

皮膚專科醫生劉顏銘。

標題經TOPick編輯修改，原題為《玫瑰痤瘡的日常護理及治療》

撰文 : 劉顏銘 皮膚專科醫生

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