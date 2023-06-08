【猛鬼凶宅】恐怖單位3租客接連死亡　前DJ陳屍家中日記驚揭：每晚都有鬼

▲ 凶宅3租客接連死亡，前DJ陳屍家中日記留恐怖訊息。

泰國羅勇府（Rayong Province）一個單位宅早前傳出惡臭，警方破門後發現租客陳屍家中，推測已死亡3至5天，而死者的日記內容提到，「房間每晚都有鬼」。據悉，單位先前已有兩名租客接連死亡。

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綜合泰國傳媒報道，死者為77歲的前知名DJ Yam。他的鄰居早前發現單位傳出陣陣惡臭，於是報警求助，警方破門後發現Yam的遺體，相信他已經死亡3至5天。

警方在調查過程找到Yam的日記，內容提及他飽受疾病和精神折磨，生活不能自理，又宣稱能看見超自然現象，他在日記中寫下，「這個房間每晚都有鬼」、「我不知道該怎麼辦，非常苦惱」、「他們無所不在，不分晝夜，干擾著一切」。Yam亦在家中牆壁寫上文字，敦促人們不要造惡業，要互相關心。

據警方透露，這個單位先前已有兩名租客相繼死亡，一人輕生，一人死因不明。目前Yam的遺體已被送往醫院，死因有待進一步調查。

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責任編輯：羅嘉欣