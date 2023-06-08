【糖尿病治療】中大團隊發現新基因標記　可預測糖尿病人患冠心病風險

▲ 中大團隊發現新基因標記，可預測糖尿病人患冠心病風險。（中大提供）

香港中文大學（中大）醫學院研究團隊發現一個可預測糖尿病人患冠心病風險的基因標記，將有助推進糖尿病的個人化治療，有助於糖尿病精準治療。

中大醫學院何善衡糖尿科教授表示，冠心病是導致糖尿病人入院或身體欠佳的主要原因，而糖尿病是引發冠心病的獨立風險因素。是次研究成功發現一個新基因標記，可有助找出具高冠心病風險的糖尿病患者，制訂個人化治療方案，為糖尿病精準治療奠下根基。

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中大團隊在此次研究中，成功發現一個新基因標記，攜帶此基因標記的二型糖尿病患者出現心臟病或心腦血管疾病的機率較無此基因標記的患者高約20%。

中大醫學院內科及藥物治療學講座教授陳重娥表示，若攜帶此基因標記的糖尿病人如果能夠妥善管理血壓至理想水平，其患上心血管疾病的風險可大減40%。透過使用基因標記能夠辨認出具較高心臟病風險的糖尿病人，從而督促他們改善血壓及其他風險因素，減低出現心臟病的機會。

根據衞生署2020至2022年人口健康調查報告，本港15歲或以上人士當中，有8.5%患有糖尿病。文獻指出糖尿病人患上冠心病的風險較非糖尿病人高2至3倍。

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責任編輯：解青羽