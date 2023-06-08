【複雜關係】驗DNA驚揭與男友有血緣關係　女子嘆已育一子︰現懷第二胎

▲ 外國一名女子驗DNA，發現與男友有血緣關係，他們已育有一子，甚至懷上第二胎。（iStock圖片）

DNA測試揭開不少秘密！外國一名女子在社交平台分享，她驗DNA發現與男友有血緣關係，可是她與男友已育有一子，甚至現在懷上第二胎。她不知如何處理與男友的關係，又深怕近親繁殖影響下一代。

據英國《鏡報》報道，該名32歲的女子在論壇Reddit上發文，表示發現23歲的男友Miguel與她有血緣關係，她不知道該怎麼辦。而唯一知道此事的人，只有她與男友，還有她的醫生。她與前度育有一子，在Miguel 20歲時認識他，之後為他誕下現年2歲的兒子，現在懷孕7個月，第二胎是女兒，她擔心孩子會出現健康問題。

她講述事件經過，Miguel從小被人收養，他只知道生母是西班牙裔，名叫Vanessa，而他是混血兒，父親很可能是另一個族裔。他們有一份提供Vanessa資料的醫療報告，表明Vanessa生下兒子時年僅16歲，她簽字放棄撫養權，報告上沒有留下聯絡方法，也沒列出父親的資料。

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小9歲男友是姨甥

Miguel買來家用DNA試劑盒，想透過DNA測試來尋找親生父母，追蹤家族背景。奇怪的是，Miguel生母與女事主39歲同父異母的姊姊同名同姓，出於懷疑，她也訂購了DNA試劑盒，想弄清真相，可是結果令她震驚。

DNA測試證實Miguel生母，與女事主的姊姊是同一個人，這意味著比她年輕9歲的男友是她的姨甥，她直言「我感到噁心」。她指姊姊年輕時是一個問題少女，15歲時離家出走，之後再也沒有她的消息。

二人得知有血緣關係後去看醫生，醫生指她與Miguel生下的孩子沒有任何問題，令她鬆了一口氣，但此事令她與Miguel的關係陷入僵局。她慨嘆，「我不知道該怎麼辦，我們仍然相愛。」

網民︰孩子健康就好

網民紛紛給予意見，認為既然孩子沒有問題，就繼續這段關係，但之後就不要再生BB了。點擊睇更多網民留言︰

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責任編輯︰王明芳