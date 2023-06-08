【引狼入室】24歲女聘工人入屋維修慘被強姦 事後醒目1招成功擒淫狼

▲ 示意圖(《一舞傾城》劇照)

大家找維修工人時一時要小心，以免引狼入室！近日到一名馬來西亞女子僱用一名外籍勞工在家中維修，豈料對方突然起淫念，將她推倒性侵，色狼犯案後打算畏罪潛逃，惟女事主及時拍下疑犯樣貎，事後又立即報警，最終令色狼在機場落網。

根據《中國報》報道，疑犯是一名20多歲的外籍移工，他上月31日到24歲女子位於吉隆坡的家中維修，期間突然獸性大發，將被害人推倒性侵，事發後立即逃離現場。惟受害人趕及於對方離開前，用手機拍下其樣貎，隨即致電親戚求助，她由親戚陪同下到警局報案。

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警方控告疑犯強姦

警方接報後，前日在吉隆坡國際機場逮捕該名準備逃回祖國的疑犯，疑犯被捕後被押返吉隆坡警察總部，接受調查。武吉阿曼刑事調查局總監拿督斯里阿育甘接受訪問時，證實此案，並稱警方目前援引刑事法典376（強姦）條文，將疑犯延扣7天至本月9日展開調查。

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