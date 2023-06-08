【霸氣護愛】老公直播出鏡遭嘲似河童　女網紅列4大優點令網民羨慕

▲ 老公直播出鏡遭嘲似河童，女網紅列四大優點指老公打敗全世界99.99%男性。

女網紅為護愛發長文反擊網民，太恩愛了吧！近日，抖音網紅「黑犬醬」的老公在她直播時露臉出鏡，卻被網民嘲笑像河童。雖然只屬少部分言論，但網紅表示：「哪怕是一句對他的貶低，我都不接受」，並列出老公4大優點，令一眾網民羨慕。

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黑犬醬的社交平台擁有190萬粉絲，因模仿《黑暗榮耀》朴涎鎮受到關注。一次直播期間，她的老公剛放工回家，因此以忙了一整天的憔悴樣貌出現在沒有開美顏模式的直播中，而且黑犬醬當時是以全妝出鏡而形成明顯對比，引起網民嘲諷。

黑犬醬為老公發聲，不惜主動講述自己非天然，透露自己的鼻子、牙齒都經過微整，而且全臉都有玻尿酸的痕跡。她還坦然七年前她與老公剛在一起時，她還沒有變漂亮，她老公還沒有變胖。兩人在一起後，她變得愈來愈好看，她老公變得愈來愈滄桑，

我的變化和他的變化，都已經足夠說明他的好。

她大讚老公四大優點，她老公身高有188公分，黑犬醬直言單是身高，她老公已經打敗了全國80%的男性了。她老公永遠都乾淨整潔，每天洗澡洗頭、內褲襪子自己處理、家裡有十隻貓，只要他在黑犬醬都沒有鏟過貓屎。她老公各方面都尊重女性，七年如一日毫無怨言地陪伴黑犬醬行街購物、美甲、剪染頭髮，當黑犬醬在外與人發生爭執，他不會覺得丟臉而是會主動出頭維護。最重要的一點是，她老公在7年中沒讓她受過一次隔夜氣，

打敗全世界99.99%的男性。

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責任編輯︰王明芳

