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【壽司郎之亂】日男大學生惡搞雪糕機　彎腰直接唧雪糕入口下場曝光

健康 17:10 2023/06/08

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熱門 鑽石山斬人案 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong

日男大學生惡搞雪糕機，彎腰直接唧雪糕入口下場曝光。

日本繼「壽司郎」早前被高中生惡搞後，近日又有連鎖卡拉OK店發生類似事件！一名21歲的男大學生於卡拉OK店內消遣時疑發酒瘋，竟直接站在雪糕機前彎腰並將口直接食雪糕。同行友人見狀，當時並但沒有阻止，反而拍片放上網。影片曝光後引起廣泛關注，涉案的3名男生於本月7日被捕。

最新影片:

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根據日本傳媒報道，惡搞事件發生於今年2月，琦玉縣久喜市一間名為「卡拉OK招財貓」（カラオケまねきねこ）的店內。據了解，該名男生當日與同行友人於該處消遣玩樂，並飲了許多酒，期間發現店內有一部雪糕機。

而從流傳的影片可見，男生疑在略帶醉意的情形下，走到雪糕機機身前彎下腰，並張開嘴巴直接按掣，將雪糕擠入口中，畫面相當噁心。由於影片在Twitter瘋傳，店家事後已立刻將雪糕機徹底消毒清洗，並向警方報案。

警方根據線索，成功找到3名涉案男大學生，除了食雪糕的一人外，另外兩人則涉及拍攝和散佈影片，3人均因涉嫌業務妨礙而被送往埼玉地方檢察廳。參與拍攝的其中2名男大生也承認犯事，並表示當時喝醉酒後情緒高漲，只是想要拍有趣的影片而已。

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責任編輯：羅嘉欣

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