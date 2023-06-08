【匪夷所思】與「男友」共寢17次才知是女人　19歲近視少女怒告被性侵

▲ 英國一名19歲少女，與「男友」共寢17次，才驚揭對方是女人。圖為「女扮男」的疑犯。

英國日前發生一宗匪夷所思的性侵案，一名19歲少女透過網上平台，認識了一名21歲「男子」，繼而成為情侶，更發生性關係。二人見面期間，「男方」都會要求少女脫下眼鏡，在床上時也盡量找藉口不會脫衣，因此一直到少女介紹「男友」給媽媽認識，才揭破對方是女性的真實身份，少女憤而提出17項性侵提告。

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綜合外媒報道，英國柴郡21歲女子Georgia Bilham在Snapchat上創建了一個名為「George_132X」的帳號，化名為George Parry，並使用一個金髮男子卡通人物作為頭像，繼而結識19歲女受害人，在網上展開對話。

由於受害人嚴重近視，只要距離臉部超過14cm的物品，她幾乎都是看不清。而當她們見面時，Georgia總是會身穿男裝，並戴帽遮起長髮。二人親熱時，Georgia也從不脫衣，令受害人一直以為自己是與男生在談戀愛。

受害人透露，初次起疑心是因為發現「男友」的信用卡上寫的是Georgia，並非George，惟當時Georgia只是用藉口推搪過去。而Georgia更聲稱自己是在一個犯罪集團工作，因此也一直拒絕在受害人面前除帽。

其後二人拍拖3個月，Georgia來到受害人家中，當受害人向媽媽介紹「男友」時，媽媽開始生疑。受害人其後再追問Georgia，才發現Georgia實際為女兒身，而受害人也憤而提出上訴。

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Georgia被控以在2021年5月至8月，在3個月期間17次性侵受害人。檢方指出，受害人同意與「George」發生親密行為，但不是和「Georgia」，指出二人的性關係都是建立在欺騙上，受害人未曾真正同意。目前審判仍進行中。

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責任編輯：羅嘉欣